Selçuk Bayraktar, Kemal Kılçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretini değerlendirdi: "Atılan iftiralara sessiz kalıyor"

Dünya'nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i geçtiğimiz günlerde başlaması sonrası dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'e ziyarette bulundu. Akşam bir programda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya gelmesi sonucu ilginç diyaloglar yaşandı.

TEKNOFEST'e ziyarette bulunan CHP liderine Selçuk Bayraktar'dan gelen "İlk defa mı katıldınız?" sorusunu Kılıçdaroğlu "İlk defa katılıyorum." yanıtını vermesi sonucu Selçuk Bayraktar bazı değerlendirmelerde bulundu.

"SAMİMİ TUTUMU GÖREMİYORUZ"

Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST'e yaptığı ziyaretle ilgili olarak "Elbette kendisinin gelmesi bu teknolojileri desteklemesi, samimi bir şekilde desteklemesi bizleri mutlu eder ama elbette kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem İHA'larımıza SİHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor, maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz. Bir taraftan bu projelerin ne kadar önemli olduğu söyleniyor ama bir taraftan da iftira atılıyor" şeklinde konuştu.

"T3 VAKFI KİMSEDEN BİR KURUŞ BAĞIŞ KABUL ETMİYOR"

CHP'deki bazı isimlerin BAYKAR'a yönelik olan sözlerini hatırlatan Bayraktar "İlk kez gelmiş oldu. Biz geçtiğimiz yıl yine davetimizi yinelemiştik ama beşinci yılında ziyaret etti. Elbette şaşırdım. Genel başkan yardımcıları vakfımıza iftira atmıştı. Biz CHP'li İBB ile birlikte bir yıl kadar çalışma yürüttük, hatta Teknofest düzenledik. Teknofesti CHP'li İBB bizim üstümüze yapmadı, paydaşı oldular. Sağ olsunlar. Ama maalesef genel başkan yardımcıları bize o dönemde 'kamu kaynaklarının bize aktarıldığına dair' iftiralarda bulundu. Sonra kendi belediyeleri bunu mahkemede yalanladı. Mahkemeler de kazanıldı hatta epey bir tazminat aldık. O tazminatları da ahlaklı haber yapacak basın mensupları yetişsin diye iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vermeyi seçtik. T3 Vakfı kimseden bir kuruş bağış kabul etmiyor ama bağışları etik kurallara bağlı basın mensupları yetiştirmek için kullanıyor." ifadelerine yer verdi.