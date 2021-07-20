Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldi

Geliştirilen İHA ve SİHA'larla sektöründe öncü ülkeler arasında yer alan Türkiye, yeri ve milli imkanlarla geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesi için de ilk adımları atmaya başladı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yayımladığı videolu mesajda," Hedefimiz 2023'de MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek." diye konuştu.

Hedefimiz;



• Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz #MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek.



• Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak!



Peki #MİUS projesi nedir?#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Kt5VT935v6 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 20, 2021

Öte yandan BAYKAR'ın Twitter hesabından projeye ilişkin ilk görseller de paylaşıldı.

İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarımları: