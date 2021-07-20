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Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldi

Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü olan Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin ilk prototipini 2023 yılında uçurmak istediklerini dile getirdi.

Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldi

Geliştirilen İHA ve SİHA'larla sektöründe öncü ülkeler arasında yer alan Türkiye, yeri ve milli imkanlarla geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesi için de ilk adımları atmaya başladı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yayımladığı videolu mesajda," Hedefimiz 2023'de MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek." diye konuştu.

 

 

 

Öte yandan BAYKAR'ın Twitter hesabından projeye ilişkin ilk görseller de paylaşıldı.

İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarımları:

Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldi

 

Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldi Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldi Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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