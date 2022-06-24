FOX TV'de Fatih Portakal'ın emekli olmasının ardında yerine gelen Selçuk Tepeli, hafta içi her gün saat 19.00'da Ana Haber bültenini sunuyor ve haberlere yorum yapıyordu. Ancak son günlerde Selçuk Tepeli'nin yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun'un haberleri sunması Tepeli'nin durumunu akıllara getirdi. Bu doğrultuda vatandaşlar da Selçuk Tepeli bugün neden yok 24 Haziran 2022 Cuma? Selçuk Tepeli FOX TV'tan ayrıldı mı, neden haber sunmuyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SELÇUK TEPELİ BUGÜN NEDEN YOK 24 HAZİRAN 2022 CUMA? NEDEN HABER SUNMUYOR?

FOX TV'de hafta içi her gün saat 19.00'da ekrana gelen Ana Haber bültenini sunan Selçuk Tepeli, 24 Haziran 2022 Cuma günü ekrana çıkmadı. Selçuk Tepeli'nin yerine FOX TV yayın akışında Gülbin Tosun'un haberleri sunacağı bilgisi yer aldı.

Selçuk Tepeli'nin izinde olduğu için haber sunmadığı düşünülüyor. Öte yandan Selçuk Tepeli ve FOX TV yönetimi bu konuda bir açıklama yapmadı.

SELÇUK TEPELİ FOX TV'TAN AYRILDI MI?

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin kanalından ayrıldığına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Tepeli'nin FOX TV'den ayrılmadığını söyleyebiliriz. Yaz aylarında genel olarak izne çıkan Tepeli'nin izinli olduğunu düşünülüyor.

Öte yandan Selçuk Tepeli son olarak 17 Haziran'da ekrana çıkmıştı.