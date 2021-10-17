Selçuk Yöntem'in sesi büyüledi! Ben Yoruldum Hayat'ı seslendiren usta oyuncu duyanları hayran bıraktı!

2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve 2010 yılında akıllara kazınan bir sonla final yapan Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil'i canlandıran usta oyuncu Selçuk Yöntem'in oyunculuğu kadar sesi de beğenildi.

HAYRAN BIRAKTI

Geçtiğimiz gün TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Laterna isimli programa katılan Selçuk Yöntem seyircileri şaşırttı. Ben Yoruldum Hayat şarkısını seslendiren Yöntem'in sesi dinleyicileri hayran bıraktı.

TOST DAVASINI KAZANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Sanatçı Selçuk Yöntem'in, tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan bir kafeden kazandığı tazminat Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından onandı. Kafe, Yöntem’e, toplam 150 bin lira tazminat ödeyecek.

Fotoğrafı menüde izinsiz kullanılmıştı! O kafeye dava açan Selçuk Yöntem, tazminat kazandı

SELÇUK YÖNTEM BİYOGRAFİSİ

Sahne sanatlarında 35. yılını geride bırakmış olan, Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz oyuncusu. Devrim Arabaları, Banyo, İstanbul Kanatlarımın Altındagibi önemli sinema filmlerinde rol almış olan Yöntem, televizyon izleyicileri tarafından Sıcak Saatler, Kurtlar Vadisi ve Kuzey Rüzgarı ile Aşk-ı Memnu dizileriyle tanınmıştır.

Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde, İstanbul, Eyüp’de 4. çocuk olarak doğmuştur. En büyükleri kız olmak üzere 5 kardeşlerdir. Babası subay olduğu için tayinlerle birkaç şehir dolaştı. İlkokula Malatya’da başladı. Sonra Ankara, Afyon, İstanbul. Liseyi Şişli Terakki Lisesi’nde okudu. Sonra Ankara Devlet Konservatuarında okudu. İlk yıl okuldan atıldı, Danıştay kararıyla okula geri döndü.

Tiyatro eğitimi almak için 1975 ila 1976 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nde okuyan Yöntem, 1977 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi.

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Selçuk Yöntem Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?