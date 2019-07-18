Selena Gomez Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SELENA GOMEZ KİMDİR?
Doğum tarihi : 22.Temmuz.1992
Selena Gomez kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Meslek : Pop Şarkıcısı, Dizi Oyuncusu
Selena Gomez doğum yeri : New York
SELENA GOMEZ BİYOGRAFİSİ
Selena Marie Gomez 22 Temmuz 1992’de Teksas’da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Gomez ailesinin tek çocuğudur.
Selena’nın annesi Dallas’taki yerel tiyatrolarda sahne almıştır. Çocukluğunda hep annesinin provalarını seyreden Selena’nın da oyunculuk yeteneği annesinden ileri gelmektedir. Selena Gomez Dallas’taki bir ajans tarafından keşfedilir. İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends’te Gianna adlı karakterdir. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir.
Selena’nın rol aldığı sinema filmleri sırasıyla
Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (seslendirme 2005), Horton Hears a Who!(2008).
2004 yılında Disney Channel tarafından keşfedildi ve yükselişi başladı. 2007 yılında başrolünde oynadığı Sihirbaz Kardeşler (Wizards of Waverly Place) dizisiyle tüm dünyada tanındı. 2008'de ise solisti olduğu Selena Gomez & the Scene grubunu kurarak müzik kariyerine başladı.
Selena ayrıca TV filmlerinde de rol alır:
Stevie Sanchez (2005), The Suite Life Zack and Cody, Arwin!, Brain Zapped (2006), Wizards of Waverly Place, Hannah Montana (2007). Selena Ekim 2007’den itibaren Disney Channel için Wizards of Waverly Place’te Alex Russo karakterini canlandırmaktadır.
Selana'nın kariyeri müzik dünyasına doğru genişlemiştir; Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı pop grubunun kurucusu ve solistidir.
2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı.
Türkiye'de gösterime giren son filmi Bahar Tatili (Spring Breakers) oldu. Ayrıca hazırlıklarını tamamladığı solo albümünün ilk single'ı Come & Get It, Nisan 2013'te yayınlandı. Stars Dance adını taşıyan albümün 2013 yazında piyasaya çıktı.
Selena Gomez, ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'le 2 yıl süren beraberliği, 2013 yılının Ocak ayında sona erdi.
Filmleri :
2002–2003 - Barney & Friends (Dizi)
2003 - Spy Kids 3-D: Game Over
2005 - Walker, Texas Ranger: Trial by Fire
2006 - Brain Zapped
2006 - Zack ve Cody'nin Lüks Yaşamı (Dizi)
2007–2008 - Hannah Montana (Dizi)
2007–2012 - Waverly Büyücüleri (Dizi)
2008 - Another Cinderella Story
2008 - Horton Hears a Who!
2009 - Prenses Koruma Programı
2009 - Zack ve Cody Güvertede (Dizi)
2009 - Sonny'nin Yıldızı (Dizi)
2009 - Waverly Büyücüleri: Film
2009 - Arthur and the Vengeance of Maltazard
2010 - Ramona and Beezus[1]
2011 - Monte Carlo[2]
2011 - Thirteen Reasons Why[2][3][4]
2011 - The Muppets
2012 - Hotel Transylvania
2012 - Thirteen Reasons Why
2012 - Hot Mess
2013 - Spring Breakers
Albümleri :
2009 - Kiss and Tell
2010 - A Year Without Rain
2011 - When The Sun Goes Down
2013 - Stars Dance
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