Selena Gomez Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELENA GOMEZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Temmuz.1992

Selena Gomez kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Pop Şarkıcısı, Dizi Oyuncusu

Selena Gomez doğum yeri : New York

SELENA GOMEZ BİYOGRAFİSİ

Selena Marie Gomez 22 Temmuz 1992’de Teksas’da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Gomez ailesinin tek çocuğudur.

Selena’nın annesi Dallas’taki yerel tiyatrolarda sahne almıştır. Çocukluğunda hep annesinin provalarını seyreden Selena’nın da oyunculuk yeteneği annesinden ileri gelmektedir. Selena Gomez Dallas’taki bir ajans tarafından keşfedilir. İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends’te Gianna adlı karakterdir. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir.

Selena’nın rol aldığı sinema filmleri sırasıyla

Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (seslendirme 2005), Horton Hears a Who!(2008).

2004 yılında Disney Channel tarafından keşfedildi ve yükselişi başladı. 2007 yılında başrolünde oynadığı Sihirbaz Kardeşler (Wizards of Waverly Place) dizisiyle tüm dünyada tanındı. 2008'de ise solisti olduğu Selena Gomez & the Scene grubunu kurarak müzik kariyerine başladı.

Selena ayrıca TV filmlerinde de rol alır:

Stevie Sanchez (2005), The Suite Life Zack and Cody, Arwin!, Brain Zapped (2006), Wizards of Waverly Place, Hannah Montana (2007). Selena Ekim 2007’den itibaren Disney Channel için Wizards of Waverly Place’te Alex Russo karakterini canlandırmaktadır.

Selana'nın kariyeri müzik dünyasına doğru genişlemiştir; Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı pop grubunun kurucusu ve solistidir.

2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

Türkiye'de gösterime giren son filmi Bahar Tatili (Spring Breakers) oldu. Ayrıca hazırlıklarını tamamladığı solo albümünün ilk single'ı Come & Get It, Nisan 2013'te yayınlandı. Stars Dance adını taşıyan albümün 2013 yazında piyasaya çıktı.

Selena Gomez, ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'le 2 yıl süren beraberliği, 2013 yılının Ocak ayında sona erdi.



Filmleri :

2002–2003 - Barney & Friends (Dizi)

2003 - Spy Kids 3-D: Game Over

2005 - Walker, Texas Ranger: Trial by Fire

2006 - Brain Zapped

2006 - Zack ve Cody'nin Lüks Yaşamı (Dizi)

2007–2008 - Hannah Montana (Dizi)

2007–2012 - Waverly Büyücüleri (Dizi)

2008 - Another Cinderella Story

2008 - Horton Hears a Who!

2009 - Prenses Koruma Programı

2009 - Zack ve Cody Güvertede (Dizi)

2009 - Sonny'nin Yıldızı (Dizi)

2009 - Waverly Büyücüleri: Film

2009 - Arthur and the Vengeance of Maltazard

2010 - Ramona and Beezus[1]

2011 - Monte Carlo[2]

2011 - Thirteen Reasons Why[2][3][4]

2011 - The Muppets

2012 - Hotel Transylvania

2012 - Thirteen Reasons Why

2012 - Hot Mess

2013 - Spring Breakers

Albümleri :

2009 - Kiss and Tell

2010 - A Year Without Rain

2011 - When The Sun Goes Down

2013 - Stars Dance