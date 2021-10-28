Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!

Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de sürpriz bir şekilde tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, gönlünü bir basketçiye kaptırdığı iddia edildi.

Bu iddiaları doğrulayan Ciğerci, "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor." açıklamasında bulunmuştu.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Selin Ciğerci'nin ardından çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Metecan James Birsen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkesi şaşırttı.

Birsen, "Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullanarak haberleri yalanladı.