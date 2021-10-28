28 Ekim (bugün) hastaneler çalışıyor mu, tatil mi 2021? 28 Ekim (bugün) hastaneler kaça kadar açık 2021?28-29 Ekim bankalar açık mı 2021? 28- 29 Ekim'de bankalar kaça kadar açık olacak 2021?28 Ekim (bugün) eczaneler açık mı? 28 Ekim (bugün) 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?Çanta Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz28 Ekim (bugün) poliklinikler açık mı 2021? 28 Ekim (bugün) hastane poliklinikleri çalışıyor mu?Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıTekessür ne demek, TDK'ya göre Tekessür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?28 Ekim (bugün) kaymakamlık açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim (bugün) 2021 Perşembe kaymakamlık çalışıyor mu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!

Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!

Gökhan Çıra ile yollarını ayırmasının ardından Selin Ciğerci'nin, yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edilmişti. Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci'nin ardından aşk yaşadığı iddia edilen Metecan James Birsen’den ilk açıklama geldi.

Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!

Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de sürpriz bir şekilde tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, gönlünü bir basketçiye kaptırdığı iddia edildi.

Bu iddiaları doğrulayan Ciğerci, "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor." açıklamasında bulunmuştu.

Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Selin Ciğerci'nin ardından çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Metecan James Birsen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkesi şaşırttı.

Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!

Birsen, "Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullanarak haberleri yalanladı. 

Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT