Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!

2019 yılında evlenen çift Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmışlardı. Çiftin beklenmedik boşanması gündemi sallamıştı.Ciğerci, gazetecilerin sorularına karşılık eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

"GÖKHAN'LA DA BARIŞABİLİRİM"

Gülben Ergen'nin sahnesine giden Selin Ciğerci, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci,"Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evlilik konusunda açık kapı bıraktı.

"EVLİLİĞE BAĞLI BİR KADINIM"

Boşandıktan sonra motivasyonunu işi üstüne toplayan Ciğerci, muhabirlerin "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna ise "Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.