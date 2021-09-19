Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!Zayiçe ne demek, TDK'ya göre Zayiçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Miray Daner verdiği kilolarla bambaşka biri oldu!Eskişehir'de Kalabak suyundan çıkan hortum çıkmasıyla ilgili yeni gelişme! 4 çalışanın işine son verildi!Kükürtatar ne demek, TDK'ya göre Kükürtatar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!Tuzlaspor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiGiresunspor - Konyaspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiRölatif ne demek, TDK'ya göre Rölatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Göğüslerine silikon yaptırması karşılığında çocuklarını eski eşine verdi!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!

Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra ile 2 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selin Ciğerci, Gülben Ergen konserinde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ciğerci, eski eşiyle barışma ihtimaline yeşil ışık yaktı.

Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!

2019 yılında evlenen çift Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmışlardı. Çiftin beklenmedik boşanması gündemi sallamıştı.Ciğerci, gazetecilerin sorularına karşılık eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

"GÖKHAN'LA DA BARIŞABİLİRİM"

Gülben Ergen'nin sahnesine giden Selin Ciğerci, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci,"Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evlilik konusunda açık kapı bıraktı.

Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!

"EVLİLİĞE BAĞLI BİR KADINIM"

Boşandıktan sonra motivasyonunu işi üstüne toplayan Ciğerci, muhabirlerin "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna ise "Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.

Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT