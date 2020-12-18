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Selin Ciğerci hastanelik oldu! Ciğerci geçirdiği operasyon sonrası hastane odasından paylaştı

Geçtiğimiz günlerde eşini aldattığı iddialarıyla magazin gündemini oldukça meşgul eden ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci şimdi de hastane odasından paylaştığı kareyle yeniden gündem oldu.

Selin Ciğerci hastanelik oldu! Ciğerci geçirdiği operasyon sonrası hastane odasından paylaştı

Kendi kozmetik markasını çıkaran, ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıkladı.

Selin Ciğerci hastanelik oldu! Ciğerci geçirdiği operasyon sonrası hastane odasından paylaştı

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, hastane odasından paylaşım yaparak "Dün bir operasyon geçirdim çok şükür yavaş yavaş kendime geleceğim. Bugün de yarın da hastanede yatacağım. Estetik de diyebiliriz ama olmam gerekiyordu. Allah'ın izniyle toparlanıp geleceğim" dedi.

Selin Ciğerci hastanelik oldu! Ciğerci geçirdiği operasyon sonrası hastane odasından paylaştı

Geçirdiği operasyonla ilgili detay vermeyen Ciğerci'nin ne ameliyatın olduğu merak konusu oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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