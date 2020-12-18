Selin Ciğerci hastanelik oldu! Ciğerci geçirdiği operasyon sonrası hastane odasından paylaştı

Kendi kozmetik markasını çıkaran, ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıkladı.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, hastane odasından paylaşım yaparak "Dün bir operasyon geçirdim çok şükür yavaş yavaş kendime geleceğim. Bugün de yarın da hastanede yatacağım. Estetik de diyebiliriz ama olmam gerekiyordu. Allah'ın izniyle toparlanıp geleceğim" dedi.

Geçirdiği operasyonla ilgili detay vermeyen Ciğerci'nin ne ameliyatın olduğu merak konusu oldu.