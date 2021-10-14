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Selin Ciğerci'den olay yaratacak gönderme! Gözler Gökhan Çıra'ya çevrildi! "Kaybettiğine dön bir bak"

Geçtiğimiz ay eski futbolcu Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci sık sık eski ilişkisi hakkında konuşarak gündeme gelmeye devam ediyor. Son hamlesiyle dikkat çeken Ciğerci, "Kaybettiğine dön bir bak" dedi.

2019 yılında hayatını birleştirdiği Gökhan Çıra'dan geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Selin Ciğerci Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel yarışmasında jüri üyeliği yapıyor.

"DOĞRU KARAR VERDİK"

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyen Ciğerci, "Boşandıktan sonra onun hayatına uzaktan bakınca doğru kararı verdiğimizi düşündüm" demesiyle dikkatleri üzerine çekmişti

Selin Ciğerci'den olay yaratacak gönderme! Gözler Gökhan Çıra'ya çevrildi! Kaybettiğine dön bir bak

GÖKHAN ÇIRA’YA OLAY GÖNDERME

Selin Ciğerci jürisi olduğu 1 Başka Güzel yarışmasının çekimlerinde eski eşi Gökhan Çıra’ya gönderme yaptı.

Selin Ciğerci'den olay yaratacak gönderme! Gözler Gökhan Çıra'ya çevrildi! Kaybettiğine dön bir bak

Programın yeni konseptinin “Ne kaybettiğine dön bir bak” olduğunu söyleyen Ciğerci, gülerek “Niye böyle bir konsept işine girdiniz?" diye sormasının ardından "Diyelim ki eşinizden boşandınız” demesi dikkatlerden kaçmadı.

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