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  3. Selin Ciğerci'nin düğünü yaptı! Nikah şahidi Demet Akalın oldu

Selin Ciğerci'nin düğünü yaptı! Nikah şahidi Demet Akalın oldu

Selin Ciğerci ile sevgilisi Gökhan Çıra, dün akşam dünya evine girdi. İstanbul’da lüks bir otelde düzenlenen düğüne çok sayıda davetli katıldı.

Ciğerci’nin nikah şahitliğini ise Demet Akalın yaptı. Selin Ciğerci görkemli gelinliğiyle de göz kamaştırdı. Davet öncesi basın mensuplarıyla konuşan ünlü fenomen, gelinliğinin ağırlığının 40 kilo olduğunu söyledi. Nikah sırasında kısa bir konuşma yapan Ciğerci, “5 senedir bu anı bekliyorum. Yoklukta hastalıkta hep yanımda olan. Bir çok insan farklı şeyler düşünüyor ilişkimiz hakkında. Ama onların ne dedikleri hiç umurumda değil. Hayatımın en anlamlı ‘Evet’ini söylüyorum. Evet” ifadelerini kullandı.
 

29 Ekim 2019 Salı 10:03

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