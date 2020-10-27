Selin Ciğerci'ye hapis şoku!

Selin Ciğerci hakkında, futbolcu eşi Gökhan Çıra’ya mesaj attığını iddia ettiği model-oyuncu Özlem Parlu’ya hakaret ettiği ve saldırdığı iddiası ile 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, müşteki Özlem Parlu’nun sosyal medyadan tanıdığı Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra’ya mesajlar atması üzerine Selin Ciğerci’nin sosyal medyadan Parlu’yu takibe aldığı ve 24 Eylül 2019 tarihinde bir mekânda Parlu’ya, “Herkes şimdi bana baksın kocalarınıza sahip çıkın bu kadın milletin kocalarına yazan o… teki, amacım onu rezil etmek, bunları çekip paylaşın” şeklinde sözler söylediği ifade edildi.

MEKAN SAHİBİ ARAYA GİRDİ

İddianamede, Ciğerci’nin bu sözlerinin ardından Parlu’nun üzerine mekândan ele geçirdiği ahşap aksesuarları attığı, mekân sahibinin araya girdiği belirtildi.

Parlu’nun avukatı Levent Karakoç aracılığıyla şikayetçi olması üzerine soruşturmasını tamamlayan savcılık Ciğerci hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 9 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.