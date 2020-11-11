Selman Öğüt, son günlerde katıldığı televizyon programlarında yaşadığı polemiklerle gündeme geldi. ODATV tarafından yayımlanan haberde, birkaç hafta önce Medipol Üniversitesi ile ilişiği kesildiği iddia edilen Selman Öğüt'ün hayatı da bu haber üzerine, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki Selman Öğüt kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Selman Öğüt hayatı İşte detaylar...

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1984 Mekke doğumlu olan 36 yaşındaki Selman Öğüt'ün, resmi olmayan kaynaklar tarafından, aslen Tokatlı olduğu iddia edilmektedir.

Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamlayan Öğüt, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu adlı kitapların yazarı olan Öğüt'ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.

2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya'da bulunan Bonn Üniversitesi'nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economics'e gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

SELMAN ÖĞÜT NEDEN KOVULDU?

ODATV'de yer alan haberde, Medipol Üniversitesi çalışanı olan Selam Öğüt'ün birkaç hafta önce çalıştığı kurum ile ilişiğinin kesildiği iddia edildi. Twitter kişisel hesabında, biyografi bölümünde yer alan MEdipol Üniversitesi'nin adını da çıkaran Öğüt'ün kovulma iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken kovulma nedeni de bilinmemektedir. Resmi kaynaklardan bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Selman Öğüt, 2014 yılından beri Medipol Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Öğüt, Atatürk’ü hedef alan çıkışlarıyla son zamanlarda tartışma yaratmıştı.

PELİKANCI NEDİR?

1 Mayıs 2016’da “Selam Olsun!” başlığıyla, bir blogda, Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu arasındaki kavgaya dair imzasız bir yazı yayımlandı. 'Pelikan Bildirisi' ismi verilen bu yazının yayımlanmasından 3 gün sonra Ahmet Davutoğlu istifa ederken bildiriyi yayımlayan kişilere de Pelikancı lakabı takıldı.

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından 2009 yılında İstanbul ilinde kurulan vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Kurucusu Fahrettin Koca'dır.

FAKÜLTELERİ

Diş Hekimliği Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce)

Eczacılık Fakültesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Uluslararası Tıp Fakültesi



ENSTİTÜLERİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLARI

Adalet Meslek Yüksek Okulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Fahrettin Koca tarafından kurulan hastane ilk olarak üniversite yerleşkesi bakımından Haliç yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra Medipol Mega Üniversite Hastanesi – Bağcılar Yerleşkesi ve Kavacık Yerleşkesinde ise iki ayrı bölüm olmak üzere hizmet veriyor.

Ayrıca kurumun 10 farklı yerde hastanesi bulunmaktadır. Bunlar;

Bağcılar,

Koşuyolu İstanbul,

Esenler,

Sefaköy,

Vatan,

Unkapanı,

Çamlıca,

Fındıkzade,

Pendik,

Bahçelievler Özel Nisa

hastaneleri TESA’ya ait Medipol hastaneleridir.

Diş Hekimi ve Diyetisyenlerde dahil olmak üzere Medipol Hastanelerinde tam 770 Pratisyen ve Uzman doktor çalışmaktadır.

Vakfın güncel yönetim kurulu;