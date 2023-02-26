Selorm Klutse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selorm Klutse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selorm Klutse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selorm Klutse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selorm Klutse 17 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selorm Klutse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selorm Klutse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Selorm Klutse'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Selorm Klutse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selorm Klutse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Selorm Klutse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selorm Klutse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kotoku Royals

Selorm Klutse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selorm Klutse şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.