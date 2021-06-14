Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından halka arz edileceğini duyuran Selva Gıda, faaliyetlerine un ve irmik üretimiyle başladı. Kısa sürede gösterdiği gelişme ile sektörün öncü isimlerinden biri haline geldi. En fazla ürün çeşidine sahip gıda firmalarının başında gelen Selva Gıda'nın halka arz edileceğini duyan yatırımcılar, Selva Gıda halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

SELVA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Ülkemizde toplam 21 farklı markanın ürettiği makarna sektöründe ilk dörde giren Selva Gıda, aracı kurumlar olarak şu bankaları belirledi:

A1 Capital

Ahlatçı Yatırım

AK Yatırım

Alan Yatırım

Alternatif Yatırım

Anadolu Yatırım

Ata Yatırım

Bizim Menkul Değerler

Deniz Yatırım

Dinamik Menkul Değerler

Garanti Yatırım

Gedik Yatırım

Halk Yatırım

ICBC Turkey Yatırım

ING Menkul

InvestAZ Yatırım

İntegral Yatırım

Meksa Yatırım

Osmanlı Yatırım

Oyak Yatırım

Phillip Capital

Piramit Menkul Kıymetler

QNB Finans Yatırım

Strateji Menkul Değerler

Şeker YAtırım

Tacirler Yatırım

Tera Yatırım

Ünlü Menkul Değerler

Yapı Kredi Yatırım

Yatırım Finansman

Ziraat Yatırım

SELVA GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Şirketin halka arz yönteminin yurt içi yatırımcılara oransal dağıtım şeklinde olacağı biliniyor. Halka arzdan elde edeceği gelirlerini, öz kaynakların güçlendirilmesi, revizyon yatırımları gerçekleştirmek, şirketin rekabet gücünü artıracak yatırımların yapılmasını sağlamak, kapasite artırımları, mevcut büyüme hedeflerinin büyümesini sağlamak, şirketin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini artırmak, mevcut kurumsal yapıyı güçlendirmek gibi amaçlarla kullanılacağı açıklandı.

SELVA GIDA HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin 3,06 TL satış fiyatı ile 13 milyon adet hissesinin satışını onayladı.

Halka arz ile şirketin sermayesi 65 milyon TL’den 78 milyon TL’ye çıkacak.

SELVA GIDA HALKA ARZ BORSA KODU

elva Gıda’nın halka arzı SPK’dan onay beklemeye başladı. Halka arzın ne zaman olduğuna dair ise henüz net bir tarih gelmedi. SPK tarafından onay alındığında, Selva Gıda halka arz tarihi belli olacak. Şirketin borsa kodu da halka arz onayından sonra netleşecektir. İzahname yayımlanıp da borsa kodu belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

SELVA GIDA HALKA ARZKAÇ LOT VERİR?

Halka arz mevcut ortaklardan İttifak Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payların satışı gerçekleştirilmek suretiyle yapılacak. Böylelikle 65,000,000 TL olan şirket sermayesi 78,000,000 TL’ye yükselecek.

Halka arzda pay satış fiyatı ise 3,06 TL olarak belirlenmiş durumda.

Selva Gıda halka arzında lot sayısı: 13.000.000 (13 milyon)

Selva Gıda lot adet fiyatı: 3,06 TL

Önemli bilgilendirme:

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