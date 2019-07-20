Sema Keçik Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMA KEÇİK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1965

Sema Keçik kaç yaşında :

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Sema Keçik doğum yeri : Diyadin, Ağrı

SEMA KEÇİK BİYOGRAFİSİ

Sema Keçik, 1965 yılında Ağrı Diyadin’de doğdu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Monica Pagneux’la “beden Hareket”, Henning V. Vangerow’la “Ses ve ritm”, Zygmund Molik’le “Grotovski Metodu”, Nelia Wechselle “Stanistavski metodu” üzerine çalışmalar yaptı. Paris Soleil Theatre’da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del’Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı. Hindistan’da Irinjalakuda’da G.Venu “Kathali” ve Mirmala “Nohiniyattam” dansları üzerine work shoplara katıldı.

2011 yılında Televizyonda oynamaya başlayan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Daye Hatun rolünü canlandırdı.

2014 yılında Sema Keçik , "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Filiz ile birlikte oynamıştır.



Sema Keçik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solist dansçısı Ümit Karabel ile evliydi. Ümit Karabel 3 Mart 2008 de vevat etti. Çiftin Ebru adında bir kızları var.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

1985-1990 - İnsan Denen Garip Hayvan (Kenter Tiyatrosu)

1985-1990 - Büyük Miras (Devlet Tiyatrosu)

1990-1994 - Avusturya Viyana Odeon Tiyatrosu Serapions Ensemble

1990-1994 - Nu

1990-1994 - Guarnica

1990-1994 - Wi Monami

1994-1996 - Antigone, Bir Yaz Evi, Hacı Yatmaz (Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 - Bahar Noktası (Reji/Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 - Küskün Kahvenin Türküsü (Tiyatro Pati)

1997-2000 - Medeav ve Zapt-u Rapt (Özel Grup)

1997-2000 - Balkon (Tiyatro Stüdyosu)

2001-2008 - Sokağa Çıkma Yasağı, Rumuz Goncagül, Geçmişten Gelen Kadın, Yeditepeli Aşk (Şehir Tiyatroları)

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu :

2015 - Nefesim Kesilene Kadar (Sultan) (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Yeniden (Meryem) (TV Dizisi)

2014 - Paşa Gönlüm (Necmiye) (TV Dizisi)

2013 - Şarkı Söyleyen Kadınlar (Fotolu Kadın) (Sinema Filmi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Daye Hatun) (TV Dizisi)

2009 - Bir Bulut Olsam (Düriye Bulut) (TV Dizisi)

2003 - Yazı Tura (Nurten) (Sinema Filmi)