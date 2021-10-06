Semah ne demek, TDK'ya göre Semah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Semah ne demek? Semah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi semah kelimesi. Peki semah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre semah nedir, semah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Semah kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Semah kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SEMAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Semah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Semah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre semah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli oyun

