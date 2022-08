Semih Kaya'dan şaşırtan karar: Futbolu bıraktı! " 20 yılı aşkın tutkuma, profesyonel futbol hayatıma veda etme kararı aldım"

Galatasaray'ın altyapısında yıldızını parlatarak futbol kariyerinde önemli bir adım atan ve sarı kırmızılı takımın yanı sıra Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor formaları giyen milli futbolcu Semih Kaya, futbolu bıraktı. 31 yaşında kariyerine nokta koyan Semih Kaya aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Semih Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 yılı aşkın tutkuma, profesyonel futbol hayatıma veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerime profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray’da noktalıyorum.

Yenikent’te doğdum Galatasaray’da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa’da futbol oynadım, ödüller aldım. Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşındayken Florya’ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşındayken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek. Uzun yıllar Milli Takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım. Hayatımda hiçbir zaman isteyerek ve bilerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum.

Bu yolculukta benim için büyük fedakarlık yapan aileme, desteğini her zaman hissettiğim ve beni her koşulda seven canım eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine ve kulüp çalışanlarına ve tabii ki en önemlisi tüm futbol severlere binlerce kez teşekkürler. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın."

SEMİH KAYA'NIN FUTBOL KARİYERİ

Futbola Aliağa Petkimspor'da başlayan Semih Kaya, Altay altyapısında 2 sezon geçirdikten sonra Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor formalarını da terleten 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maçta görev aldı ve bin 945 dakika sahada kaldı.

Kariyeri boyunca toplam 320 müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 8 gol atarken, 6 da asist yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını ilk olarak 29 Şubat 2012'de Slovakya ile oynanan özel müsabakada giyen Semih Kaya, ay-yıldızlı forma ile 23 kez sahaya çıktı.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ile 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupası, Sparta Prag ile de Çekya Kupası'nı kazandı.