Semih Sezerli Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SEMİH SEZERLİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Nisan.1930 Ölüm tarihi : 14.Aralık.1980

Semih Sezerli kaç yaşında öldü : 50

Burcu : Koç

Meslek : Sinema Oyuncusu

Semih Sezerli doğum yeri : Zonguldak

Ölüm yeri : Tekirdağ

SEMİH SEZERLİ BİYOGRAFİSİ

Semih Sezerli, 10 Nisan 1930 tarihinde Zonguldak’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okurken eğitimini yarım bırakıp sinema oyunculuğuna geçti ve pek çok filmde oynadı.

Beyaz perdenin siyah beyaz döneminin önemli aktörlerinden biri oldu. Semih Sezerli, siyah beyaz Yeşilçam filmlerinde karşımıza bazen konağın ahçısı, bazen uşağı, bazen de şoförü olarak çıktı. Toparlak yüzü, siyah saçları, sempatik tavırlarıyla sinema izleyicisini kendine bağladı. Yardımcı oyunculuğu yanında, birçok filmde yapım sorumlusu olarak da görev almıştır.

1955'de başladığı oyunculuk hayatı boyunca ''...sinemamızın her dönemine şahit olmuş, birçok filmde sanat yönetmenliği yapmış, gerçek bir sinema emekçisidir Semih Sezerli. Siyah-beyaz, sıcak karakterlerle dolu mahalle filmlerinde ana karakterin can arkadaşı rollerini başarıyla canlandırmıştır.

Semih Sezerli, 1958 yapımı ''Üç Arkadaş'' filminde canlandırdığı üç kafadarlardan ayakkabı boyacısı ''Mıstık'' tiplemesi, ''Hepimiz Kardeşiz'' filminde Aşık Garip, ''Hıçkırık'' filminde Bahriye eri Mehmet, ''Vesikalı Yarim'' filminde Manav Fethi, ''Dünyanın En Güzel Kadını'' filminde Uşak, ''Fosforlu Cevriyem'' filminde İshak Dayı, ''Ölmüş Bir Kadının Mektupları'' filminde Doktor, ''Güllü'' filminde Aşçı Murat, ''Adsız Cengaver'' filminde Yumurtacı, ''Hayatım Sana Feda'' filminde Gitarist, ''Gelin Çiçeği'' filminde Davulcu Semih, ''Cici Kız'' filminde Asım Bey'in hizmetkarı Recep, ''Nereye Bakıyor Bu Adamlar'' filminde Adadaki Simitçi, ''Şenlik Var'' filminde süslü Kazım, ''Güngörmüşler'' filminde Murat'ın uşağı Enver, ''Babaların Babası'' filminde Anason Kazım, ''İki Kızgın Adam'' filminde grevci işçilerden biri rollerini oynamıştır. Bunların yanında 1960 yapımı Şoför Nebahat, Gelin Çiçeği, Minik Cadı gibi filmlerde de rol almıştır.

Semih Sezerli oyuncu olarak rol aldığı 96 filmin dışında 37 filmin sanat yönetmenliğini, iki filmin dekor tasarımını, bir filmde post-prodüksiyon (jenerik Tasarımcı), yedi filmin yapım ekibinde, on altı filmin idari işlerinde ve bir filmin de müziklerinin yapımında görev aldı.

Semih Sezerli, Uğur Kıvılcım ile evli idi. 1967 yılında Kıvılcım adında bir oğlu oldu.

Semih Sezerli, 14 Aralık 1980 tarihinde Tekirdağ’da bir kalp krizi sonucunda 50 yaşında ölmüştür.



Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

- Güngörmüşler (Sinema Filmi) 1976

Oyuncu :

- İki Kızgın Adam (Grevci İşçi) (Sinema Filmi) 1976

- Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Simitçi) (Sinema Filmi) 1976

- Güngörmüşler (Uşak Enver) (Sinema Filmi) 1976

- Bu Nasıl Dünya (Sinema Filmi) 1976

- Aman Karım Duymasın (Rol Adı Ekle) (Sinema Filmi) 1976

- Minik Cadı (Muradın Akrabası) (Sinema Filmi) 1975

- Kokla Beni Melahat (Sinema Filmi) 1975

- Babaların Babası (Anason Kazım) (Sinema Filmi) 1975

- Şenlik Var / Bal Kız (Süslü Kazım) (Sinema Filmi) 1974

- Yazık Oldu Yarınlara (Memo) (Sinema Filmi) 1974

- Sığıntı (Ağır Ceza Üyesi) (Sinema Filmi) 1974

- Kızım Ayşe (Hakim) (Sinema Filmi) 1974

- Erkek Dediğin Böyle Olur (Sinema Filmi) 1974

- Düşmanlarım Çatlasın (Uşak) (Sinema Filmi) 1974

- Cici Kız (Recep) (Sinema Filmi) 1974

- Yalancı / Çok Yalnızım (Kuyumcu Aziz) (Sinema Filmi) 1973

- Gülerken Ağlayanlar (Fahri) (Sinema Filmi) 1973

- Kefenin Cebi Yok (Bornovalı Hüseyin) (Sinema Filmi) 1972

- Güllü (Aşçı Murat ) (Sinema Filmi) 1971

- Gelin Çiçeği (Davulcu Semih) (Sinema Filmi) 1971

- Cemo İle Cemile (Sinema Filmi) 1971

- Bütün Anneler Melektir (Sinema Filmi) 1971

- Aşk Hikayesi (Antrönör) (Sinema Filmi) 1971

- Sosyete Şakir (Hippi Kemal) (Sinema Filmi) 1970

- Hayatım Sana Feda (Gitarist) (Sinema Filmi) 1970

- Cafer Bey (Spiker) (Sinema Filmi) 1970

- Adsız Cengaver (Yumurtacı) (Sinema Filmi) 1970

- Ölmüş Bir Kadının Mektupları (Doktor) (Sinema Filmi) 1969

- Fosforlu Cevriyem (İshak) (Sinema Filmi) 1969

- Vesikalı Yarim (Fethi) (Sinema Filmi) 1968

- Vahşi Bir Erkek Sevdim (Adnan) (Sinema Filmi) 1968

- Kara Bahtım (Sinema Filmi) 1968

- Dünyanın En Güzel Kadını (Uşak) (Sinema Filmi) 1968

- Dertli Gönlüm (Sinema Filmi) 1968

- Zilli Nazife (Lodos) (Sinema Filmi) 1967

- Yıkılan Yuva (Kerem) (Sinema Filmi) 1967

- Söyleyin Genç Kızlara (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1967

- Kederli Günlerim (Sunucu) (Sinema Filmi) 1967

- Aşkınla Divaneyim (Stil Ali) (Sinema Filmi) 1967

- Ayrılsak da Beraberiz (Osman) (Sinema Filmi) 1967

- Seni Seviyorum (Sinema Filmi) 1966

- Namus Kanla Yazılır (Sinema Filmi) 1966

- Günahkar Kadın (Aliş) (Sinema Filmi) 1966

- Fakir Bir Kız Sevdim (Kaptan'ın Yeğeni) (Sinema Filmi) 1966

- Dertli Gönüller (Sinema Filmi) 1966

- İki Yavrucak (Sinema Filmi) 1965

- Üç Kardeşe Bir Gelin (Rıza) (Sinema Filmi) 1965

- Ölüme Kadar / Ölümden Beter (Garson) (Sinema Filmi) 1965

- Tehlikeli Adımlar (Murat) (Sinema Filmi) 1965

- Sevgili Öğretmenim (Öğrenci) (Sinema Filmi) 1965

- Hıçkırık (Sinema Filmi) 1965

- Şoförler Kralı (Karga Sami) (Sinema Filmi) 1964

- İstanbul Kaldırımları (Mahmut) (Sinema Filmi) 1964

- Öpüşmek Yasak (Mehmet) (Sinema Filmi) 1964

- Yalnız Değiliz (Sinema Filmi) 1964

- Muhteşem Serseri (Sinema Filmi) 1964

- Lekeli Aşk (Sinema Filmi) 1964

- Köye Giden Gelin (Sinema Filmi) 1964

- Hepimiz Kardeşiz (Aşık Garip) (Sinema Filmi) 1964

- Anasının Kuzusu (Orhan) (Sinema Filmi) 1964

- Çapkın Kız (Zeki) (Sinema Filmi) 1963

- Zoraki Milyoner (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1963

- Yavaş Gel Güzelim (Kerim Tezcanlı) (Sinema Filmi) 1963

- Genç Kızlar (Sinema Filmi) 1963

- Dişi Kurt (Tayfa) (Sinema Filmi) 1963

- Bütün Suçumuz Sevmek (Semih Usta) (Sinema Filmi) 1963

- Kısmetin En Güzeli (Semih) (Sinema Filmi) 1962

- Belalı Torun (Avukat) (Sinema Filmi) 1962

- Akasyalar Açarken (Semih Sezerli) (Sinema Filmi) 1962

- Şeytanın Kılıcı (Sinema Filmi) 1961

- Ölüm Kayalıkları (Sinema Filmi) 1961

- Utanmaz Adam (Şoför) (Sinema Filmi) 1961

- Tatlı Bela (Ispanak/Rafet) (Sinema Filmi) 1961

- Melekler Şahidimdir (İdrisoğu Recep Yılmaz) (Sinema Filmi) 1961

- Mahalle Arkadaşları (Niyazi) (Sinema Filmi) 1961

- Hazreti Ömer'in Adaleti (Sinema Filmi) 1961

- Gönülden Gönüle (Osman) (Sinema Filmi) 1961

- Avare Mustafa (Sülo) (Sinema Filmi) 1961

- Şoför Nebahat (Semih) (Sinema Filmi) 1960

- Satın Alınan Adam (Sinema Filmi) 1960

- Liman Yosması (Kıvılcım) (Sinema Filmi) 1960

- Kanlı Firar (İstanbul'lu Avni) (Sinema Filmi) 1960

- Can Mustafa (Şoför) (Sinema Filmi) 1960

- Aşk Rüzgarı (Yılmaz) (Sinema Filmi) 1960

- Sevdaya Koşanlar (Sinema Filmi) 1959

- Kaderim Böyle İmiş (Selim) (Sinema Filmi) 1959

- Bizim Mahalle (Sinema Filmi) 1959

- Aşkın Gözyaşları / Şoför Ömer (Mıstık) (Sinema Filmi) 1959

- Ala Geyik (Köse) (Sinema Filmi) 1959

- Üç Arkadaş (Mıstık) (Sinema Filmi) 1958

- Üç Garipler (Veli) (Sinema Filmi) 1957

- Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma (Katip Ahmet) (Sinema Filmi) 1957

- Yetim Ömer (Hasan) (Sinema Filmi) 1957

- Bir Serseri (Piyanist) (Sinema Filmi) 1957

- Beyaz Mendil (Berber) (Sinema Filmi) 1955

Müzik :

- Fosforlu Cevriyem (Sinema Filmi) 1969

Sanat Yönetmeni :

- Şenlik Var / Bal Kız (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1974

- Yazık Oldu Yarınlara (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1974

- Cici Kız (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1974

- Mahpus (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1973

- Asiye Nasıl Kurtulur (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1973

- Şehvet Kurbanı (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1972

- Zehra (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1972

- Vukuat Var (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1972

- Asi Kalpler (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1972

- İki Ruhlu Kadın (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1971

- Gelin Çiçeği (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1971

- Aşk Uğruna (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1971

- Sosyete Şakir (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1970

- Saadet Güneşi (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1970

- Bülbül Yuvası (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1970

- Yarın Başka Bir Gündür (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1969

- Sen Bir Meleksin (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1969

- Fosforlu Cevriyem (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1969

- Buruk Acı (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1969

- Sarmaşık Gülleri (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1968

- Dünyanın En Güzel Kadını (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1968

- Ayşem (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1968

- Ayrılsak da Beraberiz (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1967

- Fatih'in Fedaisi (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1966

- Hepimiz Kardeşiz (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1964

- Yavaş Gel Güzelim (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1963

- Genç Kızlar (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1963

- Bire On Vardı (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1963

- Arka Sokaklar (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1963

- Rıfat Diye Biri (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1962

- Belalı Torun (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1962

- Acı Hayat (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1962

- Şeytanın Kılıcı (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1961

- Hazreti Ömer'in Adaleti (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1961

- Avare Mustafa (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1961

- Ateşten Damla (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1960

- Üç Kızın Hikayesi (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1959

- Ala Geyik (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1959

- Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1957

- Yetim Ömer (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1957

- Bir Serseri (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi) 1957

Dekor Tasarım :

- Ala Geyik (Dekor Tasarım) (Sinema Filmi) 1969

- Kalbimin Şarkısı (Dekor Tasarım) (Sinema Filmi) 1956

- Beş Hasta Var (Dekor Tasarım) (Sinema Filmi) 1956

- Beyaz Mendil (Dekor Tasarım) (Sinema Filmi) 1955

- Yaban Kız (Dekor Tasarım) (Sinema Filmi) 1954

Yapım Ekibi :

- Bütün Anneler Melektir (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1971

- Hoş Memo (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1970

- Hayatım Sana Feda (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1970

- Uykusuz Geceler (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1969

- Kızım Ve Ben (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1969

- Boğaziçi Soygunu (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1969

- Vesikalı Yarim (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1968

- Kadın Asla Unutmaz (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1968

- Zilli Nazife (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1967

- Yıkılan Yuva (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1967

- Samanyolu (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1967

- Üç Kardeşe Bir Gelin (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1965

- Veda Busesi (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1965

- Sevgili Öğretmenim (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1965

- Hıçkırık (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1965

- Haremde Dört Kadın (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1965

- Öpüşmek Yasak (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1964

- Taşralı Kız (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1964

- Hızlı Yaşayanlar (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1964

- Gözleri Ömre Bedel (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1964

- Genç Kızlar (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1963

- Tatlı Bela (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1961

- Kızıl Vazo (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1961

- Şoför Nebahat (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1960

- Kaderim Böyle İmiş (Yapım Asistanı) (Sinema Filmi) 1959

- Ala Geyik (Yapım Amiri) (Sinema Filmi) 1959

- Üç Arkadaş (Yapım Sorumlusu) (Sinema Filmi) 1958

Post-Prodüksiyon :

- Ölüme Kadar / Ölümden Beter (Jenerik Tasarım) (Sinema Filmi) 1965

Sanat Ekibi :

- Şahane Kadın (Dekor Şefi) (Sinema Filmi) 1961

- Yetim Yavrular (Dekor Ekibi) (Sinema Filmi) 1955