Sen Benim Herşeyimsin filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Sen Benim Herşeyimsin filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Saat kaçta Nerede çekildi? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.

Tolga Çevik

Cengiz Bozkurt

Melis Birkan

Tuna Çevik

Tan Çevik

Hülya Gülşen Irmak

Tuncay Beyazıt

Cem Cücenoğlu

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Benim Herşeyimsin'in çekimleri Kemer'e bağlı Çıralı ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Çıralı, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesi mevkiidir.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Sen Benim Herşeyimsin filmi TV 8 ekranlarında saat 20:00 itibariyle izleyici ile buluşacak

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Avrupa Yakası, Komedi Dükkanı, Organize İşler, Vizontele gibi yapımlarla tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Aynı zamanda Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır.

Tolga Çevik, 12 Mayıs1974 tarihinde,İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Mersin'lidir.Bahariye İlkokulu'nu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi okuyan Çevik, ilk defa bu okulda tiyatro çalışmalarında bulundu. Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri kazanmasının üzerine bu alana olan ilgisini geliştiren Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı.

Hadi Çaman yönetimindeki Yeditepe Oyuncuları'nda ilk olarak Tiyatro Atölyesikurslarına katılan Çevik, Celile Toyon ve Göksel Koray gibi önemli tiyatroculardan ders alarak kendisini geliştirdikten sonra Oyuncaklar da Sever, Cephede Piknik gibi çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Hocası Hadi Çaman'ın yönlendirmesiyle Central Missouri State University'de tiyatro eğitimi almak için A.B.D.'ye giden Çevik, bu üniversitede Sahne Sanatları bölümünden başarıyla mezun oldu. A.B.D.'ki eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'dan eğitim almıştır.

1996 yılında Türkiye'ye geri dönen Çevik, bir süre Yeditepe Oyuncuları'nda oynayarak ustasına vefa borcunu ödedikten sonra, B.K.M. kadrosuna katıldı. B.K.M. kadrosu altında Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda rol alan çevik, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Vizontele, Vizontele Tuuba ve Organize İşler filmlerinde rol aldı.

2006-2008 yılları arasında, Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı Avrulpa Yakasıadlı sitcom programında Sacit Kral karakterini canlandıran Tolga Çevik, 2007yılından itibaren, doğaçlama olarak oynanan skeçler halinde ilerleyen Komedi Dükkanı adlı komedi programında başrolü oynamaktadır. 31 Aralık 2013 itibari ile "Arkadaşım Hoşgeldin" adı ile oyununa devam etmektedir.

Tolga Çevik, komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlendi. Bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) adında iki çocuğu vardır.

2009 – 2010 yılları arasında uzun dönem askerlik yaptı.

2012 yılında "Sen Kimsin?"adlı sinema filminde Tolga Çevik (Dedektif Tekin) karakterini canlandırırken başrollerde Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü, Zeynep Özder oynamıştır.

Tiyatro Oyunları

Bana Bir Şeyhler Oluyor,

Sen Beni Sevmiyorsun,

Kalbin Sesi,

Kelebekler Özgürdür,

Küheylan.

Arkadaşım Hoşgeldin

Film ve Dizileri :

1996 - Feride (Tv. Dizisi)

1998 - Salacak Öyküleri (Tv. Dizisi)

2000 - Herkes Kendi Evinde (Sinema)

2000 - Köçek (Sinema)

2000 - Vizontele (Sinema)

2002 - Aşk ve Gurur (Tv. Dizisi)

2003 - Esir Şehrin İnsanları (Tv. Dizisi)

2003 - Ölümsüz Aşk (Tv. Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema)

2004 - Dişi Kuş (Tv. Dizisi)

2004 - Her şey Yolunda (Tv. Dizisi)

2004 - Hızlı Adımlar (Sinema)

2004 - Sevinçli Haller (Tv. Dizisi)

2005 - Organize İşler (Sinema)

2006 - 2008 - Avrupa Yakası (Tv. Dizisi)

2007 - 2014 - Komedi Dükkanı (15 Haziran 2011 tarihinden itibaren TV kanallarında yayını bitmiş, turnelerle yoluna devam etmiş, günümüzde ise Arkadaşım Hoşgeldin adıyla TV ekranlarına geri dönmüştür.)

2012 - Sen Kimsin? -Dedektif Tekin(Sinema)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Tv. Dizisi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema)