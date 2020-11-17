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  3. Sen insan olamazsın! Yükü çekemeyen ata kırbaçla eziyet etti

Sen insan olamazsın! Yükü çekemeyen ata kırbaçla eziyet etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi kendisine bağlanan yükü çekemeyen atına kırbaçla vurarak eziyet etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken olaya çok sayıda tepki geldi.

İHA'nın haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde, meydana gelen olayda arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen kişi, elindeki kırbaçla ata vurmaya başladı. Olayı gören  vatandaşlar tarafından cep telefonuyla o anları saniye saniye görüntüledi. 

AT ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI

At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı

Tayfun Altuntaş
Editör


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