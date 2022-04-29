Sen misin düğüne sarhoş gelen! Gelin sevdiğine kavuşmayı beklerken damat değişti!

22 Nisan Cuma günü Hindistan'ın Maharashtra kentinin Buldhana semtinde Malkapur Pangra köyünde gerçekleşen düğün töreni için saat 16.00'da hazırlıklar yapıldı. Ancak gelin ve ailesi damat ile arkadaşlarını beklemek zorunda kaldı.

AİLE DURUMA SİNİRLENDİ

Damat arkadaşlarıyla dışarıda içki içip eğlenince düğüne gecikti. Düğünün yapılacağı mekana aşırı sarhoş bir şekilde gelen damat, misafirleri de rahatsız etmeye başladı. Duruma kızan gelinin ailesi onu başka bir akrabalarıyla evlendirmeye karar verdi.

Gelinin annesi, "Damat ve arkadaşları sarhoştu ve akşam 4 yerine akşam 8'de mandaba gelip kavga etmeye başladılar. Kızımı akrabalarımızdan biriyle evlendirdik" ifadelerini kullandı.

Gelinin babası kızının sarhoş damatla evlenmesine izin vermeyi reddetti, ancak tüm düğün hazırlıkları zaten yapılmış olduğu için yedek bir plan devreye soktu. Konuk olarak gelen akrabalarından birine danıştıktan sonra onların yerini doldurmalarına karar verildi. Gelinin babası, "Düğün saati 16:00'dı ama 20:00'de mekana ulaştılar. Ben de kızımı bir akrabamla evlendirdim." dedi.