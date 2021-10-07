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  3. Sena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!

Sena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!

Sosyal medyada özellikle tesettürlü kesimin severek takip ettiği Sena Sever'in ablası Ebru Sever Türk, tesettürden çıktı. Durumu fark eden takipçileri ise 1 çocuk annesi olan Türk'ü adeta linç etti.

Sena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!

İnstagram'da bir çok markayla iş birliği içerisinde olan ve ailece sosyal medyada tanınan, Ünlü iş adamı Şeref Sever'in kızı ve aynı zamanda fenomen Sena Sever'in de ablası olan Ebru Sever Türk tesettürden çıktı. Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Türk'ün, profil resmi dahil tüm tesettürlü resimlerini hesabından kaldırması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kısa zaman içerisinde yakın arkadaşlarının ekli olduğu bir hesapta son halini paylaşan Türk'ün takipçileri durumu fark edince 1 çocuk annesi Ebru Sever Türk'ü yorumlarla linç etmeye başladılar. Bunun üzerine Türk, herkese açık instagram hesabını gizliye aldı.

Sena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!

LİNÇ YEDİ!

Tesettürden çıkan Ebru Sever Türk, takipçilerinin gazabına uğradı. Sarı saçlarıyla hikayeler atan Türk'ü takipçileri adeta eleştiri yağmuruna boğdu. Daha fazla kötü yoruma izin vermeyen Türk, fotoğraflarında "kısıtlı yorum" özelliğini kullandı, hesabını da gizliye aldı. Ancak, bazı magazin sayfaları ünlü fenomenin hikayelerinden kesitler alıp kendi sayfalarında paylaştı. İnstagram'da bir magazin sayfası ise, Ebru Sever Türk'ün uzun zamandır açık olduğunu ancak, davet edildiği organizasyonlarda dikkat çekmemek için tesettüre büründüğünü iddia etti.

Sena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!

Sena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!

Sena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!

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