Senanur Damgacı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Kadıköy metrosunda tehdit edilen Senanur Damgacı'nın biyografisi... Geçtiğimiz akşam Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı bir saldırganın tehdit ve hakaretlerine maruz kalan Senanur Damgacı'nın kim olduğu merak ediliyor. Haberimizde, Senanur Damgacı kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, Kadıköy metrosunda tehdit edilen Senanur Damgacı'nın biyografisi...

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24 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda, bıçaklı bir saldırganın hedefinde olan Sedanur Damgacı isimli vatandaşın, cesur tavırları sosyal medyaya damgasını vurdu. Hakkını en doğru şekilde savunan genç kız hakkında "Senanur Damgacı kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte, Kadıköy metrosunda tehdit edilen Senanur Damgacı'nın biyografisi... SENANUR DAMGACI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, KADIKÖY METROSUNDA TEHDİT EDİLEN SENANUR DAMGACI'NIN BİYOGRAFİSİ... Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı saldırganın küfür ve tehditlerine maruz kalan Senanur Damgacı'nın cesur tavırları görüntüleri izleyenlere "helal olsun" dedirtti. Olay sonrası televizyon kanallarına yaşadığı korkuyu anlatan genç kız hakkında yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. Senanur Damgacı 9 Kasım 19.. tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Besyo bölümünde tamamlayan Damgacı, kick boks sporuyla ilgileniyor. Nişanlı olan Damgacı'nın, korkunç olay anında sergilediği hal ve tavırları, sosyal medyada büyük yankı getirdi. senanur damgacıkadıköy tavşantepe metroKadıköy metro