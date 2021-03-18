Senegal'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır?Senegal'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Senegal, resmî adıyla Senegal Cumhuriyeti, Senegal Nehri'nin güneyinde, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Batıda Atlas Okyanusu 531 km, kuzeyde Moritanya 813 km, doğuda Mali 419 km, güneyde ise Gine 330 km ve Gine Bissau 338 km sınırı bulunan Senegal'in toplam sınır uzunluğu Atlas Okyanusu dahil 3171 km'dir

Senegal'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Senegal 16743927 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 70. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0022 olduğu görülmektedir.

Senegal'in Müslüman Nüfus sayısı 12,028,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 96 olarak rakamlara yansımıştır.

Senegal'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Senegal'in yüz ölçümü 196351 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Senegal'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 4192 km² Karasal Alan : 192530 km²

Senegal'in Haritadaki Yeri / Konumu