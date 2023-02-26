Senin Sebai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senin Sebai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Senin Sebai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Senin Sebai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Senin Sebai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senin Sebai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Senin Sebai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senin Sebai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senin Sebai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senin Sebai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senin Sebai 18 Aralık 1993 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Senin Hyacinthe Sebai şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senin Sebai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Senin Sebai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Senin Sebai'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Senin Sebai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senin Sebai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Senin Sebai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senin Sebai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Saxan

1 Ocak 2015 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2015 yılında FC Saxan

1 Temmuz 2015 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2016 yılında FK Slutsk

1 Temmuz 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2018 yılında Tambov

2 Şubat 2019 yılında Tobol Kostanay

4 Ocak 2021 yılında Khimki

7 Eylül 2021 yılında Akhmat Grozny

1 Temmuz 2022 yılında Kiryat Shmona

Senin Sebai kimdir

Senin Sebai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senin Sebai şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Senin Sebai nereli

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