Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında? nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Evli mi? Kaç çocuğu var? İşte Şenol Güneş biyografisi

Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında? nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları son zamanlarda internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ŞENOL GÜNEŞ BİYOGRAFİSİ

69 yaşında olan Şenol Güneş 1 Haziran 1952 yılında Trabzon'da doğdu. Türk teknik direktör ve kaleci mevkisinde oynamış eski millî futbolcudur. Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı.

TÜRKİYE REKORU KIRDI

1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.

BEŞİKTAŞ'I ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPAN İLK TÜRK TEKNİK ADAM

2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Semra Güneş ile evli olan Şenol Güneş'in 'Ayça' ve 'Günçe' adlarında iki çocuk bulunuyor. Şenol Güneş, 1.79 metre boyunda, 73 kilo ve ikizler burcudur.

ŞENOL GÜNEŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

1986 - Trabzonspor

1988-1989 - Trabzonspor

1989-1990 - Boluspor

1990-1992 - Boluspor

1992-1993 - İstanbulspor

1993-1997 - Trabzonspor

1997-1998 - Antalyaspor

1998-1999 - Sakaryaspor

2000-2004 - Türkiye

2005 - Trabzonspor

2007-2009 - Seoul

2009-2013 - Trabzonspor

2014-2015 - Bursaspor

2015-2019 - Beşiktaş

2019-2021 - Türkiye