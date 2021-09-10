Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında? nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Evli mi? Kaç çocuğu var? İşte Şenol Güneş biyografisi
Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurmasının ardından Şenol Güneş, Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında? nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularıyla internette aratılıyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.
Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında? nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları son zamanlarda internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...
ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ŞENOL GÜNEŞ BİYOGRAFİSİ
69 yaşında olan Şenol Güneş 1 Haziran 1952 yılında Trabzon'da doğdu. Türk teknik direktör ve kaleci mevkisinde oynamış eski millî futbolcudur. Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı.
TÜRKİYE REKORU KIRDI
1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.
BEŞİKTAŞ'I ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPAN İLK TÜRK TEKNİK ADAM
2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.
EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Semra Güneş ile evli olan Şenol Güneş'in 'Ayça' ve 'Günçe' adlarında iki çocuk bulunuyor. Şenol Güneş, 1.79 metre boyunda, 73 kilo ve ikizler burcudur.
ŞENOL GÜNEŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
1986 - Trabzonspor
1988-1989 - Trabzonspor
1989-1990 - Boluspor
1990-1992 - Boluspor
1992-1993 - İstanbulspor
1993-1997 - Trabzonspor
1997-1998 - Antalyaspor
1998-1999 - Sakaryaspor
2000-2004 - Türkiye
2005 - Trabzonspor
2007-2009 - Seoul
2009-2013 - Trabzonspor
2014-2015 - Bursaspor
2015-2019 - Beşiktaş
2019-2021 - Türkiye