KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Trabzonspor'un Efsane kalecisi, Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan ve en son Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş'in adı Azerbaycan milli takım teknik direktörlüğü için geçiyor. Güneş yaptığı açıklamada davet beklediğini açıkladı. İşte tüm detaylar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Haberler
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?