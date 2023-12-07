Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'

Trabzonspor'un Efsane kalecisi, Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan ve en son Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş'in adı Azerbaycan milli takım teknik direktörlüğü için geçiyor. Güneş yaptığı açıklamada davet beklediğini açıkladı. İşte tüm detaylar

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Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum' 1

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'taki 41 maçlık ikinci döneminde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Lugano karşısında 3-2 yenilgi sonrasında görevinden istifa eden Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu.

"Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım"

Azerbaycan basınından gazeteci Elçin Cafarov'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." dedi.

Kaynak: Ajansspor

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum' 2

Azerbaycan De Biasi'nin yerine Güneş'i istiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden Azerbaycan, teknik direktör Giovanni De Biasi ile yollarını ayırmıştı. Kasım ayından bu yana takım başında henüz teknik adamı bulunmayan Azerbaycan, bu boşluğu Şenol Güneş ile doldurmak istiyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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