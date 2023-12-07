Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum' Trabzonspor'un Efsane kalecisi, Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan ve en son Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş'in adı Azerbaycan milli takım teknik direktörlüğü için geçiyor. Güneş yaptığı açıklamada davet beklediğini açıkladı. İşte tüm detaylar