Seo Mattei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seo Mattei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seo Mattei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seo Mattei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seo Mattei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seo Mattei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seo Mattei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seo Mattei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seo Mattei 22 Mayıs 1998 tarihinde Locarno şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seo Mattei Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Arena Management yapmaktadır. Seo Mattei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seo Mattei'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seo Matteiboyu ve yaşı kaç

Seo Mattei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seo Mattei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Seo Mattei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seo Mattei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Wohlen U23

30 Haziran 2017 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Wohlen U23

1 Temmuz 2018 yılında Team Ticino U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Paradiso

20 Ağu 2019 yılında FC Gambarogno

30 Haziran 2020 yılında FC Paradiso

1 Temmuz 2020 yılında DJK Donauesch.

14 Temmuz 2021 yılında FC Gambarogno

31 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Seo Mattei kimdir

Seo Mattei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seo Mattei şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ascona, AC Bellinzona, FC Lugano, FC Wohlen

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Seo Mattei nereli

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