Seralarda hareketlilik! 17 günlük tam kapanma öncesi ürün toplama telaşı başladı

10 yıldır biber üretimi yapan üretici Recep Bal, 17 günlük tam kapanma nedeniyle ürünlerinin elinde kalacağını düşünerek tedirginlik yaşadığını ifade etti. Üretici Recep Bal, "Ürünlerimizi bir an önce toplayıp, toptancı haline satmak için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki günlerde semt pazarları kapalı olacağı için sadece manav ve marketlerin açık olacağından dolayı bütün çiftçilerde bir tedirginlik var. Son gün ürünlerini toplayıp hale satma düşüncesindeler" dedi.

"YIĞILMA OLUNCA FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞÜYOR"

Toptancı halinde de bir yığılma söz konusu olduğunu belirten üretici Recep Bal, "Yığılma olunca fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Geçen hafta ki biberin fiyatı ile, bu hafta ki fiyat aynı değil. Geçen hafta 7 liraya vermiş olduğumuz biber, bu hafta 3 lira elli kuruş oldu. Yarın ne olacağı da belli değil. Bundan dolayı bir an önce toplayıp, ürünlerimiz serada kalıncaya kadar tüketiciyle buluşturmak için hale götürüyoruz" diye konuştu.

Üreticinin ürünlerinin elinde kalmasının önüne geçmek için, tam kapanma döneminde denetimli olarak semt pazarlarının açılması talebinde bulunan üretici Çağatay Şekeroğlu, "Bugün patlıcan seramızda hasat yaptık, hale gönderdik. 17 günlük kapanmanın verdiği sıkıntılardan dolayı ürünümüzü satmakta zorluk yaşadık. Geçen haftalarda 4 liraya ürün verirken, bu hafta 2 liraya vermekte zorlanıyoruz. Devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu sürecin hep beraber üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ama pazarları denetimli bir şekilde açarlarsa biz de ürünlerimizi değerlendirme fırsatı yakalamış oluruz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı