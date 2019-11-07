 Seray Şahiner kimdir? | İbrahim Özkan kimdir? | Adliyede intihar | Çağlayan Adliyesi

Seray Şahiner kimdir? İbrahim Özkan kimdir? soruları internette araştırılmaya başlandı. Bu duruma, Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan'ın adliyede intihar etmesi yol açtı. İbrahim Özkan, İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. katta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. Öğle saatlerinde gerçekleşen duruşmada "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi ve bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Üzücü haberin ardından Şahiner ve Özkan merak konusu oldu. Peki Seray Şahiner kimdir? Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan kimdir? Detaylar haberimizde.

SERAY ŞAHİNER KİMDİR?

1984 yılında Bursa'da doğan Seray Şahiner, İstanbul'da büyümüştür. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden sinema anadalı yüksek lisans derecesi almıştır.

'Aylık Paldır Kültür Dergisi' ve 'Birgün Gazetesi'nde çalışmıştır. Çeşitli işlerde çalışan Şahiner, 2006 yılında 'Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde 'Gelin Başı' isimli öykü dosyası 'Dikkate Değer' bulunmuştur.

Bir dönem Sırrı Süreyya Önder'e senaryo asistanlığı yapan Şahiner, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen 'Yedi Tepeli Aşk' oyununda 'Gelin Başı' kitabında yer alan öyküleri sahnelenmiştir. 2010-11 yıllarında 'Gelin Başı'ndaki öykülerden uyarlanan 'İadesiz Taahhütsüz' adlı oyun, Tiyatro Boyalıkuş tarafından sahnelendi. 2011’de ikinci öykü kitabı “Hanımların Dikkatine” Can Yayınları’nca yayımlandı.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İbrahim Özkan, 35 yaşındaydı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşma sonrası 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Adliyenin -3. katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Özkan hastanede yaşamını yitirdi. İncelemelerde Özkan'ın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğunu anlaşıldı.

ADLİYEDE İNTİHAR

35 yaşındaki İbrahim Özkan, bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi.

'Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi.

Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3. katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Özkan hastanede yaşamını yitirdi. İncelemelerde Özkan'ın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğunu anlaşıldı.