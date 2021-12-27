Seray Sever, ikiz bebek beklediği iddialarına o fotoğrafla yanıt verdi! "Çıtımızı çıkarmadık"

Jürisi olduğu Doya Doya Moda yarışması bittikten sonra eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Seray Sever'in ikiz bebeklere hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

İddialara cevap vermeyen oyuncu gelen tebrik mesajlarını Instagram hesabından yayınlayarak haberleri doğruladı.

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir notu paylaştı. Seray Sever paylaşıma 'Evet' yazarak nazar boncuğu koydu.