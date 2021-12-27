TRT 1 Teşkilat 28. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izleMüşkülpesent ne demek, TDK'ya göre Müşkülpesent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bircan Bali, uyuşturucu müptelası metres derken Deniz Seki'yi mi hedef aldı? "Arkadaşımın kocasıyla yasak elma yemişsin"ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102710924Hem suçlu hem güçlü hırsızlar, çaldıkları arabanın üzerine spreylerle "İşte böyle çalarız" yazdılar!Twitter'da gündem olan "Seks tuzağı" nedir? Seks tuzağı nedir Adnan Oktar?Günlük burç yorumları 27 Aralık 2021 Pazartesi | Boğa detaylarda boğulma, Başak kimseyi kandırmaya çalışma!2022 Orta Doğu Teknik Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108410018Kayseri Kocasinan'da korkunç olay! 21 yaşındaki genç kız 13.kattan düşerek öldü
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Seray Sever, ikiz bebek beklediği iddialarına o fotoğrafla yanıt verdi! "Çıtımızı çıkarmadık"

Seray Sever, ikiz bebek beklediği iddialarına o fotoğrafla yanıt verdi! "Çıtımızı çıkarmadık"

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 3 yıl önce evlenen Seray Sever'in ikiz bebeklere hamile olduğu iddia edilmişti. Sever, Instgram hesabından yayınladığı fotoğrafla iddiaları doğruladı.

Seray Sever, ikiz bebek beklediği iddialarına o fotoğrafla yanıt verdi! "Çıtımızı çıkarmadık"

Jürisi olduğu Doya Doya Moda yarışması bittikten sonra eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Seray Sever'in ikiz bebeklere hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

İddialara cevap vermeyen oyuncu gelen tebrik mesajlarını Instagram hesabından yayınlayarak haberleri doğruladı. 

Seray Sever, ikiz bebek beklediği iddialarına o fotoğrafla yanıt verdi! Çıtımızı çıkarmadık

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir notu paylaştı. Seray Sever paylaşıma 'Evet' yazarak nazar boncuğu koydu.

Seray Sever, ikiz bebek beklediği iddialarına o fotoğrafla yanıt verdi! Çıtımızı çıkarmadık

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT