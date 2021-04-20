Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin ölümü ardından Çad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!İmat isminin anlamı nedir, İmat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sağlık için çıktıkları yolda ölümden döndüler! Koronavirüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptıSeyahat kısıtlaması onları durduramadı: Sezonun ilk Rus turistleri Sinop'ta2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?Köylüler rahat bir nefes aldı, Aksaray’da 3 köydeki 7 hırsızlık olayının faili yakalandıOrtahisar Belediyesi hem esnafa hem vatandaşa Ramazan desteği sağlıyorHavaların ısınmasıyla harekete geçildi, Kara sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldıAlanya Belediyesi tarafından işçilere mesleki yeterlilik belgesi verildiErik isminin anlamı nedir, Erik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Seray Sever'den romantik yıl dönümü kutlaması!

Seray Sever'den romantik yıl dönümü kutlaması!

Doya Doya Moda'da jürilik yapa oyuncu Seray Sever, eşi Eray Sümbül ile evlilik 3'üncü yıllarını kutladılar. Sever, romantik bir paylaşımda bulunarak, "İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Seray Sever'den romantik yıl dönümü kutlaması!

Seray Sever 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Sünbül ile mutlu bir hayat süren Sever, evlilik yıl dönümlerine özel romantik bir paylaşımda bulundu.

Seray Sever'den romantik yıl dönümü kutlaması!

48 yaşındaki güzel sunucu, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Seray Sever, gönderisine, "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim... Sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı... İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun." notunu düştü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT