Seray Sever'den romantik yıl dönümü kutlaması!

Seray Sever 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Sünbül ile mutlu bir hayat süren Sever, evlilik yıl dönümlerine özel romantik bir paylaşımda bulundu.

48 yaşındaki güzel sunucu, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Seray Sever, gönderisine, "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim... Sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı... İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun." notunu düştü.