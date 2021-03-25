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Serbest piyasada dolar bugün kaç para? 25 Mart 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada döviz kurlarındaki son durum merak konusu oluyor. Bu kapsamda vatandaşlar Serbest piyasada dolar bugün kaç para? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 25 Mart 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

Dün 8 TL'nin üzerine çıkan ve bu değerleri test eden dolar kuru yeni güne 8 TL'nin altında başladı, Euro kuru ise 9,50 TL'nin hemen altından satılıyor. 

SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,9300 TL'den alınıyor, 7,9250 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  9,4300 TL'den alınıyor, 9,4320 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 7,9000 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 9,3600 TL olarak kayıtlara geçti.

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25 MART 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

25 Mart Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.03 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları                      7,9279    7,9225

Avro                                 9,4523    9,4960

Sterlin                             10,9175  11,0339

İsviçre Frangı                  8,4838    8,5309

Japon Yeni                       0,0742   0,0731

S. Arabistan Riyali            2,1116   2,1222

Norveç Kronu                   0,9173   0,9228

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar bugün kaç para? 25 Mart 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıSerbest piyasada dolar bugün kaç para? 25 Mart 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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