Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? 1 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları Döviz kurlarında yaşanan artış ve azalış eğilimlerini takip eden vatandaşlar 1 Nisan gününe ilişkin dolar ve euro kuru fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 1 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

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Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmeler sonrası dolar kurunda yaşanan dalgalanma sürerken piyasaların imalat verilerini takip edeceği güne dolar kuru yine yükselişle başladı. SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,2800 TL'den alınıyor, 8,2820 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,7530 TL'den alınıyor, 9,7550 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,2500 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,7400 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 1 Nisan Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.50 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,2512 8,2561 Avro 9,6979 9,7313 Sterlin 11,3806 11,4211 İsviçre Frangı 8,7344 8,7598 Japon Yeni 0,0752 0,0742 S. Arabistan Riyali 2,1965 2,2075 Norveç Kronu 0,9604 0,9661 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör