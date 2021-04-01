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Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? 1 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan artış ve azalış eğilimlerini takip eden vatandaşlar 1 Nisan gününe ilişkin dolar ve euro kuru fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 1 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmeler sonrası dolar kurunda yaşanan dalgalanma sürerken piyasaların imalat verilerini takip edeceği güne dolar kuru yine yükselişle başladı.

SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,2800 TL'den alınıyor, 8,2820 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  9,7530  TL'den alınıyor, 9,7550 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 8,2500 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,7400 olarak kayıtlara geçti.

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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

1 Nisan Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.50 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları                   8,2512     8,2561

Avro                               9,6979    9,7313

Sterlin                           11,3806  11,4211

İsviçre Frangı                8,7344    8,7598

Japon Yeni                     0,0752    0,0742

S. Arabistan Riyali        2,1965   2,2075

Norveç Kronu               0,9604   0,9661

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? 1 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıSerbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? 1 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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