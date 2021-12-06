Sercan Yıldırım - Nihan Yönel ile dünyaevine girdi! Survivor'da içli dışlı olduğu kişilerin mutlu gününde yalnız bırakması dikkat çekti! Survivor eski yarışmacılarından olan ve aynı zamanda eski futbolcu Sercan Yıldırım, uzun süredir birlikte olduğu Nihan Yönel ile nikah masasına oturdu. Çifti, yakın arkadaşları ve Survivor eski yarışmacıları yalnız bırakmazken Acun Ilıcalı'nın ve yarışmada çok yakın olduğu arkadaşlarının olmaması dikkat çekti.

1 8 31 yaşındaki Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel ile hayatını birleştirdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.