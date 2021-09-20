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  3. Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kim? Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kim? Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Eski futbolcu Sercan Yıldırım bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişanlanması üzerine Nihan Yönel merak edilmeye başlandı. Peki Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kim? Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kim? Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da 2020 yılında Ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandı Bunun üzerine Nihan Yönel'in kim olduğu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kim? Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

SERCAN YILDIRIM'IN NİŞANLISI KİM? NİHAN YÖNEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1997 yılında doğan 24 yaşındaki Nihan Yönel yoga eğitmenliği yapmaktadır. 15,3 bin takipçisi bulunan 'yoganikoo' adlı Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Nihan Yönel, nişanlısı Sercan Yıldırım'la da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. 

Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kim? Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sercan Yıldırım'ın ailesiyle birlikte istemeye geldiği Nihan Yönel, Yıldırım'la geleneklere uygun bir nişan töreni gerçekleştirdi.

Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kim? Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında?

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