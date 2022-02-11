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Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdar Ali Çelikler'in biyografisi

Spor yorumcusu ve yazarı Serdar Ali Çelikler'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Serdar Ali Çelikler'in biyografisi...

Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdar Ali Çelikler'in biyografisi

Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler hakkında aramalar gerçekleştiriliyor. 'Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar yapılıyor. İşte Serdar Ali Çelikler'in biyografisi...

Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdar Ali Çelikler'in biyografisi

SERDAR ALİ ÇELİKLER KİMDİR?

46 yaşındaki Serdar Ali Çelikler 16 Mart 1975'te Van'da doğmuştur. 

Aslen Karslıdır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi.

Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdar Ali Çelikler'in biyografisi

Gazeteciliğe 1997'de bir dergide başladı. Yeni Yüzyıl gazetesinin ekonomi muhabirliğini yaptı. 2002 yılında SABAH gazetesinde çalışmaya başladı. 5,5 yıl boyunca fotoMaç gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra SABAH gazetesinin spor müdürlüğünü yapmaya başladı.

2009'dan itibaren HABERTÜRK'te spor yazıları yazmaya başladı.

Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdar Ali Çelikler'in biyografisi

HABERTÜRK, NTV Spor, CNN Türk ve Haber Global kanallarında yorumculuk yaptı. 2018'den beri VOLE'de yorumculuk yapmaktadır. 2017 yılında Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen Yılın Spor Ödülleri'nde Yılın Spor Yazarı adayı olmuştur.

Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdar Ali Çelikler'in biyografisi

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Çelikler, 2018 yılında NTV Spor’da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında "Hırvat sucuğu yaptılar.” açıklamasından sonra Galatasaray, Muslera ve Maicon tarafından davalık olmuş, dava sonucunda ise Çelikler'in 3 lira manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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