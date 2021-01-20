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Serdar Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaşma sağlayan Serdar Bozkurt, ligin ikinci yarısında takımın başında olacak. Peki, Serdar Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

Serdar Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

2. Lig'in köklü takımlarından Sakaryaspor'un teknik direktörlük görevini kabul eden Serdar Bozkurt, taraftarlar tarafından merak edilen isim haline geldi. Ligin ilk yarısını 35 puanla 4. sırada tamamlayan Sakaryaspor'da, Serdar Bozkurt, ikinci yarıda takımın başında görev alacak. Peki, Serdar Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar... 

SERDAR BOZKURT, KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? 

28 Nisan 1977'de Gaziantep'de dünyaya gelen Serdar Bozkurt, 43 yaşındadır. Profesyonel futbolculuk kariyeri oldukça kısıtlı olan Serdar Bozkurt, 2008 yılında Ankara Demirspor'da yardımcı antrenörlük ile antrenör kariyerine başladı. 

2014'de Ankara Demirspor'un başına teknik direktör olarak geçen Bozkurt, 37 maçta takımının başında görev aldı ve 1.81 puan ortalamasına sahip oldu. Teknik adamlık kariyerinin en yüksek puan ortalamasını ise 2.06 ile Sivas Belediye'nin başında çıktığı 31 maçta yakaladı. 

Serdar Bozkurt, son olarak Bandırmaspor'da görev yaptı. 

Serdar Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile anlaşma sağlamıştır. Resmi imza yarın 13.30'da kulüp binasında atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Onur Çelik
Spor Editörü
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