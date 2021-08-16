Serdar Dursun sakatlandı mı, ne oldu? Serdar Dursun'un son durumu ne?

Yeni sezon ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşan ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe'de Serdar Dursun moralsizliği bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcu sonradan girdiği oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe kulübü bugün yaptığı açıklama ile oyuncunun durumunu bildirdi.

SERDAR DURSUN SAKATLANDI MI, NE OLDU?

Maça yedek kulübesinde başlayan Serdar Dursun ikinci yarının başında Samatta'nın yerine oyuna girmişti. 70. dakikada ise omzundan sakatlandığını söyleyerek tedavi olan futbolcu yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı. Fenerbahçe Kulübünden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

SERDAR DURSUN'UN SON DURUMU NE?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama ile oyuncunun köprücük kemiğinde kırık olduğu bildirildi.

Açıklamanın tamamında ise: "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.