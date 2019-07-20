Serdar Kulbilge Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SERDAR KULBİLGE KİMDİR?
Doğum tarihi : 07.Temmuz.1980
Serdar Kulbilge kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Meslek : Futbolcu
Serdar Kulbilge doğum yeri : Hayrabolu, Tekirdağ
SERDAR KULBİLGE BİYOGRAFİSİ
Serdar Kulbilge, 7 Temmuz 1980 tarihinde Tekirdağ ilinin Hayrabolu ilçesinde doğmuştur. Babası Mustafa Kulbilge’dir.
Futbola Bursa Merinosspor'da başlayan kaleci Serdar Kulbilge, daha sonra Bursaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Boluspor, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Elazığspor formalarını giydi.
Serdar Kulbilge, Elif Kulbilge ile evlidir. İki oğlu vardır.
Serdar Kulbilge, şike davası kapsamında 11 Temmuz 2011 tarihinde "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Kulbilge, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında beraat etti.
Altyapı Kariyeri:
1990 - 1998 - Bursaspor
Profesyonel Futbol Kariyeri :
1998-1999 - Bursa Merinosspor
1999-2005 - Bursaspor
2005-2008 - Fenerbahçe
2008-2009 - Kocaelispor
2009-2011 - Gençlerbirliği
2012-2013 - Boluspor
2013-2014 - Gaziantepspor
2014-2015 - Adana Demirspor
2015-2015 - Kayserispor
2015- ----- - Elazığspor
Millî Takım Kariyeri:
1998 - Türkiye U-18
1999 - Türkiye U-19
2004-2005 - Türkiye A2
2007-2008 - Türkiye
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