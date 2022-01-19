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Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti?

Son günlerde çok konuşulan Hz. Adem'e hakaret konusunda gündeme gelen isimlerden biri de Serdar Kuzuloğlu oldu. Peki Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti? Cevaplar haberimizde...

Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti?

Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili sözler birçok kişi tarafından tepki toplamış ve gündeme gelmişti. Bu kez ise Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem ile ilgili söyledikleri sosyal medyada paylaşılmaya başladı ve tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine Serdar Kuzuloğlu'nun biyografisi de merakla araştırılıyor. Peki Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti? İşte cevaplar...

Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti?

SERDAR KUZULOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

22 Ağustos 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Kuzuloğlu gazetecilik ve yazarlık yapmaktadır. 47 yaşındaki Kuzuloğlu özellikle Radikal'de hazırladığı "Sanal Alem" köşesiyle tanındı. 1995 yılında Posta gazetesinin kurucu ekibinde çalışmaya başlayan Kuzuloğlu, 1996-1997 arasında Fanatik gazetesinin web sitesini kurup, yönetti. 1997 yılında Radikal gazetesinde editörlük yapan Kuzuloğlu, 1998-2007 arasında Radikal gazetesinin web sitesini kurup, yönetti.

Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti?

Kuzuloğlu, 1 Kasım 2007 tarihinden itibaren Radikal gazetesindeki yazarlık dışındaki görevlerini bırakarak Doğan Yayın Holding'de "Yeni Nesil Hizmetler Direktörü" olarak görev aldı. 2008 yılında Doğan Yayın Holding'den ayrılarak bünyesinde Yahoyt.com, Televidyon.com, Kaybolduk.biz ve AlkislarlaYasiyorum.com gibi web sitelerini barındıran MYK Medya'yı kurdu. 2011-2013 arasında TRT Haber kanalında "Sosyal Medya" isimli haftalık programı hazırlayıp sundu.

SERDAR KUZULOĞLU HZ. ADEM'E HAKARET Mİ ETTİ?

Katıldığı bir panelde Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yaratılışı hakkında hikayeli bir anlatım yapan Kuzuloğlu, Hz. Adem'e yönelik, "Salak Adem, cennettesin oğlum her şey ayağının altında" diyerek Hz. Havva'nın yaratılma sürecine neden olmasını eleştiren ifadeler kullandı. Birçok kişi tarafından tepki toplayan bu ifadeler sonucunda sosyal medyada  #SerdarKuzuloğluHaddiniBil etiketi gündem oldu.

Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti?

Ramazan Sarı
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