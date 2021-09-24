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Serdar Ortaç özür diledi Çarşı affetmedi! Cinsiyetçi paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Konser verdiği sırada şarkıyı keserek Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'u tepki çekecek bir şekilde kutlayan Serdar Ortaç daha sonrasında özür dilese de Beşiktaş taraftarı affetmedi. Çarşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi olay oldu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası Beşiktaş taraftarını fena kızdırdı. Sahne aldığı mekanda Adanalıları tebrik eden Ortaç'ın kullandığı argo ifadeler ve el hareketi dikkat çekti.

Sahnedeyken şarkıyı kesen ünlü popçu, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.

Serdar Ortaç özür diledi Çarşı affetmedi! Cinsiyetçi paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

PİŞMAN OLDU

Bunun üzerine başta Beşiktaş olmak üzere pek çok kişi tarafından tepki alan Serdar Ortaç sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özür diledi. Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum." sözlerine yer verdi.

Serdar Ortaç özür diledi Çarşı affetmedi! Cinsiyetçi paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

OLAY YARATTI

Serdar Ortaç için siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunduğu paylaşımda Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirdi. Çarşı'nın paylaşımının cinsiyetçi olduğunu savunan kullanıcılar binlerce tepki yorumu yaptı.

Serdar Ortaç özür diledi Çarşı affetmedi! Cinsiyetçi paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

 

Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Kullanıcılar paylaşımın cinsiyetçi olduğunu savunurken, dansözlük mesleğinin aşağılandığını belirtti.

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