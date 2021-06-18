Serdar Ortaç'a haciz şoku! Chloe Loughnan'a sitem dolu sözler!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir süredir çektiği maddi sıkıntılar sebebiyle gündemdeydi. Çok fazla ödemesi olduğunu ve borçların altından kalkamadığını her fırsatta dile getiren Ortaç, gerek gündeme düşen magazin haberleriyle, gerekse sosyal medyada duygularını paylaştığı canlı yayınlarında maddi sıkıntılarından bir türlü kurtulamadığını fakat yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını dile getiriyordu.

Serdar Ortaç, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Borçlarının bittiğini fakat eski eşi Chloe’ye ödediği nafakanın kendisini zorladığını söyleyen ve eski eşine sitem eden Ortaç: "Eskiden sorun yaratmıyordu ama artık coştu. İnsanlar böyle maalesef. Evime haciz koydurmuş. 600 bin lira para ödeyeceğim ona, bende parası kalmaz" dedi.