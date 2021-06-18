18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Celaleddin, Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'deSON DAKİKA! HDP iddianamesi için raportörden kabul istemi!İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu umut dağıttı, rahatlama için tarih verdi! Maskeler o tarihten sonra çıkabilirAşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Aşk Mantık İntikam ilk bölümüyle FOX'da18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar sezon finaliyle Kanal D'deSerdar Ortaç'a haciz şoku! Chloe Loughnan'a sitem dolu sözler!Yağmuru fırsata çeviren çocukların eğlenceleri dakikaları18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-İskoçya" TRT 1 ekranlarında!Çorum'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor ! Tam 1,65 ton ağırlığında adı "Buğra"
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Serdar Ortaç'a haciz şoku! Chloe Loughnan'a sitem dolu sözler!

Serdar Ortaç'a haciz şoku! Chloe Loughnan'a sitem dolu sözler!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ünlü şarkıya dava açtı. Eski eşinin evine haciz gönderdi. İşte haberin detayları..

Serdar Ortaç'a haciz şoku! Chloe Loughnan'a sitem dolu sözler!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir süredir çektiği maddi sıkıntılar sebebiyle gündemdeydi. Çok fazla ödemesi olduğunu ve borçların altından kalkamadığını her fırsatta dile getiren Ortaç, gerek gündeme düşen magazin haberleriyle, gerekse sosyal medyada duygularını paylaştığı canlı yayınlarında maddi sıkıntılarından bir türlü kurtulamadığını fakat yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını dile getiriyordu.

serdar-ortac-16-9-1595665293-880x495.jpg

Serdar Ortaç, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Borçlarının bittiğini fakat eski eşi Chloe’ye ödediği nafakanın kendisini zorladığını söyleyen ve eski eşine sitem eden Ortaç: "Eskiden sorun yaratmıyordu ama artık coştu. İnsanlar böyle maalesef. Evime haciz koydurmuş. 600 bin lira para ödeyeceğim ona, bende parası kalmaz" dedi.

5e1d507f2269a21f200929c4.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT