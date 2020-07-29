Serel Yereli rest çekti ve bu defa da bikinili fotoğraflarını paylaştı!

Oyuncu Serel Yereli tüm dünyada kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının sayısının artmasından sonra sosyal medyada farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan yeni bir akıma destek vermek için siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

Birlikte ve güçlü olduklarını savunan ünlü-ünsüz tüm kadınlar “challenge accepted” akımıyla birbirlerine meydan okudu. Bir çok ünlü ismin katıldığı bu akıma oyuncu Serel Yereli’nin ayna karşısında iç çamaşırıyla yaptığı meydan okuma ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

Londra’da yaşayan ve orada müzik çalışmalarına devam eden Serel Yereli, başrollerinde Timuçin Esen ve Şevval Sam’ın yer aldığı “Bodrum Masalı” dizisinde ünlenmişti. Oyunculuk sektöründen bir süre uzak kalan Yereli müzik yapmaya başladı ve İngiltere’ye yerleşerek single çıkarttı.

Yaz tatilini Türkiye’de geçirmek için bavul hazırlamaya başlayan Serel Yereli bu anları manidar bir dille sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARTIK TAMAMEN SALDIM"

İç çamaşırlı fotoğrafına yapılan olumsuz eleştirilerin ardından Serel Yereli adeta rest çekti. Bikinili pozunu paylaşan Serel Yereli, “Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta… Canım ne zaman, nasıl isterse. End of story (hikayenin sonu)” ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya da yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor.