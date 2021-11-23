Seren Serengil, "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a acımadı! Verdiği yanıt ortalığı karıştıracak!

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve sonrasında tartıştığı insanlarla sürekli konuşulmayı başaran Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

"AVUKAT PARASINI ÖDEMEK İÇİN ESKORTLUK YAPACAĞIM"

Hapis istemiyle yargılanan Aygün Aydın, dün sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" çağrısında bulundu.

"YAPACAĞI İŞİN KILIFINI HAZIRLIYOR"

Aygün Aydın'ın bu sözlerine Seren Serengil'den cevap gecikmedi. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Aydın'ın sözleri üzerine konuşan Serengil, "Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. 'Mecbur kaldım' diyecek, kılıfını hazırlıyor. Yarın öbür duyulduğunda da 'çaresiz kaldım' diyecek. Şimdi en azından duyurmuş oldu. Belki de yapıyor olduğun şeyi duyurdu" şeklinde konuştu.

"BENİ HAPSE ATARSANIZ İNTİHAR EDECEĞİM"

Hakkındaki hapis isteminin ardından Instagram hesabından yardım çağrısında bulunan Aygün Aydın şu ifadelere yer verdi:

"Vekaletname verdiğim 3 avukat tarafından dolandırıldım. 3 kere hapse girdim. Yapılan karalama haberler yüzünden iş yapamıyor ve para kazanamıyorum. Elimde olan bir çok şeyi yok pahasına sattım. Param yok, avukatım yok, ailem yok. Magazin programında bana atılan eskort iftirasına ve kışkırtmalara karşı söylediklerimi çarpıtıp beni 2 yıl hapse atmak istiyorlar. Ben bunları gerçekten Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim magazin camiasına söyledi.

Süreç için avukata ihtiyacım var. Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iti değilim. Yardım ve desteğe ihtiyacım var. Daha önce ilk hapse girdiğimde psikolojik olarak kendimi bir süre toparlayamadım ve intihar etmeye çalıştım. Eğer beni tekrardan hapse atma kararı çıkarırsanız bu sefer bunu geri dönülmez bir şekilde yeniden yapacağım. Kendimi savunmasız, kimsesiz ve çaresiz hissediyorum. Sesimi duyun ve bana yardım edin."