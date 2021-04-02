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  3. Seren Serengil son durumu açıklandı! Söylemezsem Olmaz'a bağlanan doktoru konuştu! 2 Nisan 2021

Seren Serengil son durumu açıklandı! Söylemezsem Olmaz'a bağlanan doktoru konuştu! 2 Nisan 2021

Uzun süredir Dumping Sendromuyla boğuşan Seren Serengil hastalanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Serengil'in sağlık durumu hakkında doktoru Söylemesem Olmaz programına bağlanarak açıklama yaptı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in doktoru Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak ünlü sunucunun son durumu hakkında bilgi verdi.

"İYİYE GİDİYOR"

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali'nin sorularını yanıtlayan doktor, Serengil'in sağlık durumu hakkında, "İyiye gidiyor. 3 gün boyunca takip edeceğiz, pazartesi günü kontrollerden sonra taburcu edeceğiz" dedi. Programın diğer sunucusu Arto'nun "Hastalığı ölüme gider mi?" sorusu üzerine doktor, "Değerlerini kontrol ettik, dikkat edilmediği taktirde zor bir hastalık" yanıtını verdi.

Seren Serengil son durumu açıklandı Söylemezsem Olmaz a bağlanan doktoru konuştu 2 Nisan 2021

 

"STRESTEN UZAK DURMALI"

Kendisine yöneltilen 'Değerler bozulunca ne oluyor?" sorusuna yanıt veren doktor, "Değerler kontrol edilmezse istenmedik sorunlar ortaya çıkıyor. Vücut direnci düşük olduğu için tedavisi sürecek. Bu değerler üç günde düzelecek değerler değil. Ciddi anlamda şeker metabolizması bozulmuş bu da yorgunluğa sebep olmakta. Vücut direncinde oluşan hasarlardan dolayı kontrol altında olacak. Stresten uzak durmalı." dedi.

Sözlerine devam eden doktor, "Üç gün misafir olacak, bir hafta on gün dinlenecek. Alması gereken besinleri ve takviyeleri almak zorunda biz de konunun takipçisi olacağız gerekirse zorla içireceğiz. Dengeli beslenmesine dikkat ettiği taktirde inşallah sağlığına kavuşacaktır" diye konuştu.

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