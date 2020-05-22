Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi! Skandal sözler havada uçuştu

İrem Derici için, "Sanatçı bile değil o yarışma programından elenen daha sonra şarkıları tutan biri" açıklamasını yapan Seren Serengil ve İrem Derici birbirlerine çok sert cümleler kurdu.

'AVAM VE KALİTESİZ!'

Serengil açıklamasında "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı... Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay ya! Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?" dedi.

Bircan Bali ise TDK'dan katnem kelimesinin anlamını açıp, "İrem Derici bize katnem demiş. Katnemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agrasif..." dedi. Seren Serengil ise bu sözü ona iade etti.

İREM DERİCİ SEREN SERENGİL'İ GEÇMİŞİYLE VURDU

İrem Derici sosyal medya hesabından fena iki sunucuya fena girişti. Derici paylaşımında "Ablacım bıktım senden. Git yaşıtlarınla oyna, beni bi' sal artık. Bundan sonra adımı her andığında bir yavru kedi ölecek gibi düşün ve kapat o ağzını... " dedi.