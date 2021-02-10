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  3. Seren Serengil'den Buse Varol'a: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı

Seren Serengil'den Buse Varol'a: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı

Beyaz TV'de ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil, yeni anne olan oyuncu Buse Varol için, ''Buse, Alişan'la evlenerek kendini garantiye aldı" dedi. Serengil'in sözleri büyük tepki çekti.

Şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, ikinci çocuklarını cumartesi günü kucaklarına aldı.   Bircan Bali ve Arto ile birlikte Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil de, Buse Varol hakkında canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. 

"KENDİNİ GARANTİYE ALDI"

Buse Varol'un önemli bir oyuncu olmadığını söyleyen Seren Serengil, "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şekilde ve en iyi şartlarda yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı. Ali'yle mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

''ALİŞAN'I SEVMEYİZ''

Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama..." ile başlayan cümlesi sivri dilli Arto'nun "Sevmeyiz!" cevabıyla da kesildi. Arto, Seren Serengil sözleri üzerine Buse Varol için "Çok akıllı kız" dedi.

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