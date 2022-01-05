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Seren Serengil'den eski eşi Yaşar İpek ve Ebru Gündeş arasındaki aşk iddiası hakkında bomba yorum! "Fakire bakmaz" demeye getirdi!

Yaşar İpek'le adı aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hakkında konuşan Seren Serengil'in yorumu dikkat çekti.

Reza Zarrab ile boşanmasının ardından özel hayatında yalnız kalmayı tercih eden Ebru Gündeş'in, kendisi gibi şarkıcı Yaşar İpek'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hatta ikiliyi, Acun Ilıcalı ile arasının iyi olduğu Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek'in tanıştığı söyleniyordu.

O Ses Türkiye çekimlerinde tanışıp görüşmeye başladıkları söylenen ikiliden Yaşar İpek, söylentiler hakkında açıklama yaptı. Sessizliğini bozan İpek, aşkı yalanladı.

Seren Serengil'den eski eşi Yaşar İpek ve Ebru Gündeş arasındaki aşk iddiası hakkında bomba yorum! Fakire bakmaz demeye getirdi!

"EBRU'YU SADECE SAHNEDE GÖRDÜM"

Gündeş'le yakın olmadığını belirten Yaşar İpek, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede. Çok sevdiğim saygı duyduğum bir sanatçı arkadaşımdır." ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'den eski eşi Yaşar İpek ve Ebru Gündeş arasındaki aşk iddiası hakkında bomba yorum! Fakire bakmaz demeye getirdi!

Daha önce meslektaşı Seren Serengil ile bir evlilik yapan İpek'in, Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti.

"HİÇ İNANMIYORUM"

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından olan Seren Serengil, bu konu hakkında konuşurken dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Seren Serengil'den eski eşi Yaşar İpek ve Ebru Gündeş arasındaki aşk iddiası hakkında bomba yorum! Fakire bakmaz demeye getirdi!

 "Ebru Gündeş’in adı parasız pulsuz biriyle anıldığı zaman ,ben hiç inanmıyorum…" diyen Seren Serengil, "Bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor." diyerek ortaya farklı bir iddia attı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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