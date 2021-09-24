Seren Serengil'in O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine geçen Ebru Gündeş hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışması yeni sezona başlamak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın çekimlerden paylaşım yapmasının ardından jüriler netlik kazandı. O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyaz ve Oğuzhan Koç bulunuyor.

"BAŞKA KADIN İSTEMİYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil, Ebru Gündeş hakkında ortaya attığı iddiayla yine dikkat çekmeyi başardı. Serengil, "Gündeş'in bu programın sponsorluğunu aldığını düşünüyorum. Çünkü jüride başka kadın kalmadı. Ebru Gündeş'in dizginlerinde onu hissettim. Başka kadın istemiyor" iddiasında bulundu.

Seren Serengil ayrıca Hadise-Reza Zarrab aşkının kesinleştiğini ve bu olaydan dolayı Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'i tercih ettiğini de söyledi. Ebru Gündeş'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak ediliyor.