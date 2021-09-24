Remdesivir ilacı nedir? Fiyatı ne kadar? İçeriği ne? Hangi firmanın?Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın ettiÜnlü programcı Mary Cosby hakkında ortaya atılan iddia hayrete düşürdü! Anneannesinin ölümünün ardından üvey dedesiyle evlendi!Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Bilinenler arasında farklı olan 8 semptom var!Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?Muhavere ne demek, TDK'ya göre Muhavere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kargo Takip Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kargo Takip Görevlisi Maaşları, ve İş İlanlarıSON DAKİKA! Bebeğe yanlış aşı iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı!Eşini, iki çocuğunun gözleri önünde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorumÇevirmen/Tercüman Maaşı Ne Kadar? 2021 Çevirmen/Tercüman Maaşları, ve İş İlanları
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Seren Serengil'in O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine geçen Ebru Gündeş hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak!

Seren Serengil'in O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine geçen Ebru Gündeş hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak!

Söylediği sözler ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Seren Serengil O Ses Türkiye jürisine Hadise'nin yerine dahil olan Ebru Gündeş hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Seren Serengil'in O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine geçen Ebru Gündeş hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışması yeni sezona başlamak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın çekimlerden paylaşım yapmasının ardından jüriler netlik kazandı. O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyaz ve Oğuzhan Koç bulunuyor.

"BAŞKA KADIN İSTEMİYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil, Ebru Gündeş hakkında ortaya attığı iddiayla yine dikkat çekmeyi başardı. Serengil, "Gündeş'in bu programın sponsorluğunu aldığını düşünüyorum. Çünkü jüride başka kadın kalmadı. Ebru Gündeş'in dizginlerinde onu hissettim. Başka kadın istemiyor" iddiasında bulundu.

Seren Serengil'in O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine geçen Ebru Gündeş hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak!

Seren Serengil ayrıca Hadise-Reza Zarrab aşkının kesinleştiğini ve bu olaydan dolayı Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'i tercih ettiğini de söyledi. Ebru Gündeş'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Seren Serengil'in O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine geçen Ebru Gündeş hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT